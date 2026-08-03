Борги за комуналку зростають: в Україні за пів року відкрили понад 108 тис. справ

В Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Opendatbot.

Борги за комуналку

Станом на початок липня у Реєстрі налічується 829 768 проваджень, пов'язаних із боргами за комунальні послуги. Із них 62% мають статус завершених, однак це не означає, що борги були погашені. Виконавчі провадження можуть закриватися через неможливість стягнення або з інших підстав, але записи про заборгованість залишаються в Реєстрі.

Найбільше нових виконавчих проваджень цьогоріч відкрили на:

Харківщині - 22 171, що становить 20% від усіх нових справ.

На другому місці Дніпропетровська область із 19 636 провадженнями (18%).

На третьому — Миколаївська, де зафіксували 12 841 новий борг (12%).

Найчастіше українці накопичують заборгованість за теплопостачання - на такі борги припадає 43% усіх нових проваджень. Ще 18% становлять борги за водопостачання, 12% - за житлове обслуговування, 11% - за газопостачання, а 9% - за електроенергію. Також відкриваються провадження через несплату послуг із вивезення відходів та інших комунальних сервісів.

Найбільшу частку нових боржників становлять українці віком від 46 до 60 років - 35% від усіх нових виконавчих проваджень. Майже чверть припадає на людей віком понад 60 років, ще 24% - на громадян віком 36–45 років.

Жінки стали фігурантками понад половини нових проваджень - 60 141 випадку. Найбільшу кількість нових боргів зафіксували у жительки Миколаївської області 1952 року народження, щодо якої відкрили 15 виконавчих проваджень через заборгованість за електропостачання. П'ять із них уже завершено, однак записи про борги й надалі залишаються в Реєстрі.

Водночас окремі виконавчі провадження залишаються відкритими роками. Найстаріші несплачені борги перебувають у Єдиному реєстрі боржників уже понад дев'ять років. Один із них стосується заборгованості за теплопостачання жительки Чернігівської області, інший - боргу за водопостачання та водовідведення мешканця Львівської області.

Нагадаємо, теплокомуненерго збільшили заборгованість за спожитий газ на 20 млрд грн. Загальний обсяг боргів теплокомуненерго продовжує зростати.