Wildberries досі продає деталі для БпЛА та екіпурування для російської армії - російські медіа

На російському маркетплейсі Wildberries залишаються у продажу комплектуючі для безпілотників, бронежилети, прилади нічного бачення, рації та інше спорядження, яке волонтерські організації закуповують для армії РФ. Окремий розділ "Все для СВО" зник із сайту лише після атак на логістичні об’єкти компанії у липні 2026 року, однак самі товари доступні й надалі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розслідування "Медузи".

Видання проаналізувало публікації у 77 російських провоєнних Telegram-каналах і спільнотах у "ВКонтакте", де збирали кошти або пропонували напряму замовляти товари з Wildberries для військовослужбовців, госпіталів і майстерень, що працюють на потреби фронту.

Загалом журналісти виявили 1882 товарні позиції. Найбільшу категорію становили медичні товари — 333 позиції, серед яких аптечки, джгути, бинти, протиопікові засоби та медичні ножиці.

Через маркетплейс для російських військових також замовляли:

комплектуючі для дронів, зокрема системи скидання;

3D-принтери та пластик для виготовлення деталей БПЛА;

бронежилети, каски та маскувальне спорядження;

приціли й прилади нічного бачення;

магазини для автоматів;

рації та системи супутникового зв’язку, зокрема Starlink;

генератори, акумулятори та портативні електростанції;

запчастини, шини й моторне мастило;

одяг, взуття та інструменти.

Зброю на Wildberries безпосередньо не продають, а більшість виявленої продукції формально належить до товарів подвійного призначення. Водночас у назвах і описах продавці прямо вказували їхнє військове застосування, використовуючи формулювання "тактичний бойовий шолом", "штурмовий бронежилет" або "пончо із захистом від тепловізора".

У публікаціях про збори також зазначалося, що окремі товари потрібні для розвідки, коригування вогню, виготовлення боєприпасів для скидання з дронів або виробництва деталей для безпілотників.

Wildberries не здійснює прямі централізовані постачання російській армії, а даних про системну участь компанії в інфраструктурі Міноборони РФ немає. Товари переважно закуповують волонтерські організації, після чого передають конкретним військовим частинам.

У 427 публікаціях були вказані адреси пунктів видачі, коди отримання або інші дані про доставку. У 53 дописах називали конкретні полки, бригади та інші підрозділи російської армії.

Серед одержувачів фігурували підрозділи, військовослужбовців яких українські слідчі та міжнародні організації пов’язували з воєнними злочинами. Водночас у 839 публікаціях одержувачі були зазначені лише як військовослужбовці без уточнення підрозділу.

За висновками "Медузи", обсяги таких закупівель не можна назвати промисловими, однак протягом чотирьох років їхня кількість зростала.

Російський онлайн-маркетплейс Ozon провів термінову евакуацію співробітників зі свого логістичного центру в місті Зеленодольськ, Татарстан, через загрозу атаки українських безпілотників.