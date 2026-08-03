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Після обстрілів без світла залишилися споживачі у шести областях
Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у шести областях України станом на ранок 3 серпня залишається без електроенергії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.
Водночас застосування обмежень електропостачання протягом дня не прогнозується.
Знеструмлення зафіксовані у:
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області.
Відновлювальні роботи тривають на ділянках, де це дозволяє безпекова ситуація.
Українців закликали перенести активне споживання електроенергії на денні години — з 10:00 до 16:00.
У разі зміни ситуації споживачам радять стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.
Зауважимо, 24 липня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.