Після обстрілів без світла залишилися споживачі у шести областях

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у шести областях України станом на ранок 3 серпня залишається без електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Водночас застосування обмежень електропостачання протягом дня не прогнозується.

Знеструмлення зафіксовані у:

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Сумській області;

Харківській області;

Миколаївській області;

Херсонській області.

Відновлювальні роботи тривають на ділянках, де це дозволяє безпекова ситуація.

Українців закликали перенести активне споживання електроенергії на денні години — з 10:00 до 16:00.

У разі зміни ситуації споживачам радять стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.

Зауважимо, 24 липня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.