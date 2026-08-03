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Після обстрілів без світла залишилися споживачі у шести областях

лінії електропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 6 областях / Depositphotos

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у шести областях України станом на ранок 3 серпня залишається без електроенергії. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Водночас застосування обмежень електропостачання протягом дня не прогнозується.

Знеструмлення зафіксовані у:

  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області.

Відновлювальні роботи тривають на ділянках, де це дозволяє безпекова ситуація.

Українців закликали перенести активне споживання електроенергії на денні години — з 10:00 до 16:00.

У разі зміни ситуації споживачам радять стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.

Зауважимо, 24 липня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Автор:
Тетяна Гойденко