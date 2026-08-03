После обстрелов без света остались потребители в шести областях

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в шести областях Украины по состоянию на утро 3 августа остается без электроэнергии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В то же время, применение ограничений электроснабжения в течение дня не прогнозируется.

Обесточивание зафиксировано в:

Днепропетровской области;

Донецкая область;

Сумской области;

Харьковской области;

Николаевской области;

Херсонской области.

Восстановительные работы продолжаются на участках, где это разрешает безопасность.

Украинцев призвали перенести активное потребление электроэнергии на дневные часы с 10:00 до 16:00.

При изменении ситуации потребителям советуют следить за сообщениями своих операторов систем распределения.

Отметим, что 24 июля в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.