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После обстрелов без света остались потребители в шести областях
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в шести областях Украины по состоянию на утро 3 августа остается без электроэнергии.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.
В то же время, применение ограничений электроснабжения в течение дня не прогнозируется.
Обесточивание зафиксировано в:
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области.
Восстановительные работы продолжаются на участках, где это разрешает безопасность.
Украинцев призвали перенести активное потребление электроэнергии на дневные часы с 10:00 до 16:00.
При изменении ситуации потребителям советуют следить за сообщениями своих операторов систем распределения.
Отметим, что 24 июля в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.