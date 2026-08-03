В Николаевской области птицефабрику с производством кормов и переработкой птицы выставили на продажу за $3,5 млн

В Николаевской области продают птицеводческий комплекс полного цикла за $3,5 млн. Актив имеет птичники, убойный цех, комбикормовое производство и потенциал 1,2 млн голов в год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Inventure.

Инвесторам предлагают птицеводческий комплекс

Комплекс расположен в северной части Николаевской области, недалеко от границы с Кировоградщиной, примерно в 120 км от порта Николаев. В продаже предлагается 100% бизнеса.

Производственная территория комплекса занимает 15,6 га. На нем расположены 10 птичников общей площадью около 16,4 тыс. м², забойный цех, комбикормовое производство, склады, лаборатория контроля качества, административные помещения и техническая база.

В настоящее время предприятие продолжает выращивать птицу. Текущая мощность составляет около 800-900 тысяч голов в год с производством примерно 2-2,1 тысяч тонн мяса.

После модернизации производство можно увеличить до 1,1–1,2 млн. голов птицы в год, что позволит получать до 2,5–2,7 тысячи тонн мяса.

Убойный цех был введен в эксплуатацию в 2021 году и имеет мощность до 2 тысяч голов в час или около 10 тысяч голов в смену.

Его потенциальная производительность превышает собственные возможности выращивания птицы, поэтому дополнительная загрузка может обеспечиваться за счет закупки птицы у других производителей или контрактной переработки.

Работа цеха приостановлена с 2023 года. По информации продавца, оборудование остается работоспособным, а для возобновления полной работы необходима модернизация системы охлаждения.

Собственное производство кормов и энергонезависимость

В состав комплекса входит комбикормовый завод производительностью до 5 тонн в час, зернохранилище около 3 тысяч тонн и лаборатория контроля качества кормов.

У предприятия также есть собственная энергетическая инфраструктура:

подсоединенную электрическую мощность 770 кВт;

две независимые линии электроснабжения;

солнечную электростанцию мощностью 160 кВт с накопителем;

резервные генераторы;

собственные скважины и водонапорная башня.

Инвестиции и развитие

Для полного возобновления работы убойного цеха, увеличения производства и подготовки к экспорту разработана программа модернизации стоимостью около 375 тысяч евро.

Она предусматривает обновление системы охлаждения, завершение внедрения HACCP, получение сертификатов ISO 22000 и Halal, дополнительное оснащение производственных помещений и обновление транспортной инфраструктуры.

После модернизации предприятие может выйти на экспортные рынки, в частности, стран Ближнего Востока, Северной Африки, Кавказа, Центральной Азии и в перспективе Европейского Союза.

Финансовые показатели

По оценке продавца, после выхода на полную мощность комплекс может приносить:

около $430 тысяч чистой прибыли в год при выращивании 850 тысяч голов;

до $770 тысяч после модернизации и переработки 1,2 млн голов собственной птицы;

до $1,06 млн при полной загрузке убойного цеха.

Ориентировочный общий объем инвестиций для покупателя составляет около $4,2 млн: $3,5 млн – приобретение актива, около $400 тысяч – модернизация и около $300 тысяч – оборотный капитал.

По прогнозам продавца, срок окупаемости может составлять от 4 до 5,5 лет в зависимости от уровня загрузки производства.

Напомним, в Волынской области планируют реализовать масштабный инвестиционный проект в сфере птицеводства. Компания "Корт агро плюс" намерена построить в районе Ковеля комплекс на 600 тысяч кур-несушек, который сможет производить до 37,4 млн яиц в год.