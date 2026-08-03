Владелец водочного завода "Гетьман" покупает ТРЦ в Киеве

Львовский предприниматель Олег Баляш, управляющий водочным заводом "Гетьман", планирует приобрести торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon в Киеве. Это будет его второй ТРЦ в столице, а стоимость актива оценивается в $20–40 млн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Forbes.

Антимонопольный комитет 30 июля разрешил принадлежащей Баляшу компании "Левитер" вступить в контроль над ООО "Барконд". Эта компания владеет Smart Plaza Obolon на Оболонском проспекте, 19.

Соглашение еще не завершено. Директор "Левитера" Виктор Жук сообщил, что ее планируют закрыть в сентябре, однако сумму не назвал.

По оценке собеседника Forbes на рынке недвижимости, торговый центр может стоить $20-25 млн. Аналитики издания оценивают его рыночную стоимость в более широком диапазоне - $20-40 млн.

Smart Plaza Obolon был открыт в январе 2019 года. В том же году объект приобрела Dragon Capital, бенефициарами компании-владельца ТРЦ являются члены семьи Томаша Фиалы.

Общая площадь торгового центра составляет 13 тыс. кв. м, из которых более 9 тыс. кв. м сдают в аренду. В нем работает более 35 магазинов, четыре ресторана и кафе, а также фитнес-клуб. Среди арендаторов - "Сильпо", Rozetka, Sinsay, Eva и "Пузата Хата".

По данным собеседников издания, заполненность ТРЦ составляет 100%. Выручка компании "Барконд" в 2025 году выросла на 17%, до 133,7 млн грн, а за первый квартал 2026 года - еще на 9,6%, до 36,5 млн грн.

Баляш уже владеет торгово-развлекательным центром Smart Plaza Polytech возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве. По словам Жука, у двух торговых центров более половины одинаковых арендаторов, поэтому покупатель может прогнозировать доходы нового актива на несколько лет.

Менять склад арендаторов Smart Plaza Obolon после покупки не планируют. Значительных кадровых изменений в команде ТРЦ тоже не ожидается.

Кроме Smart Plaza Polytech, Баляш владеет торговым центром "Опера Пассаж" во Львове и сетью магазинов "Шок" и "Крез". Он также является генеральным директором завода "Гетьман".

Smart Plaza Obolon принадлежит Dragon Capital семьи Томаша Фиалы. Покупателем выступает львовский предприниматель Олег Баляш, которому принадлежит компания "Левитер". Именно она получила разрешение АМКУ на получение контроля над владельцем ТРЦ - компанией "Барконд".