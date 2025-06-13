Высокий доход и мизерная вакантность: какие ТРЦ наиболее устойчивы во время войны

Вакантность площадей в торговых центрах Киева все еще остается выше, чем до войны.

Больше всего посетителей потеряли во время полномасштабной войны региональные и окружные торговые центры, наиболее стрессоустойчивыми оказались торговые площади формата районного ТРЦ.

Об этом, как передает Delo.ua, заявила во время выступления RAU Expo 2025 директор компании UTG Евгения Локтионова.

По данным исследования компании, нынешняя посещаемость региональных центров (50 тысяч квадратных метров) составляет 315 тысяч человек на тысячу кв. метров, тогда как районного – в среднем 552 человека. Региональный ТРЦ обычно больше районного. Региональные ТРЦ имеют площадь более 50 000 квадратных метров, тогда как районные, как правило, меньшие – 20-30 тыс. кв.м.

В четвертый год войны средняя вакантность ТРЦ на рынке Киева составляет 13%. По сравнению с началом войны в феврале – мае 2022 года (17-21%) это лучший показатель, однако здесь в самом большом проигрыше также региональные центры (вакантность 16%) – речь идет о таких ТРЦ, как Promenada center, "Атмосфера", "Мармелад". В то время как районный формат имеет гораздо лучший результат — в среднем 6% свободных площадей.

Таким образом, по словам Евгении Локтионовой, за время войны наибольшую стрессоустойчивость проявили именно районные ТРЦ. "Здесь вакантности почти нет, люди стабильно приходят и покупают, конверсия высока и основные показатели не меняются уже четвертый год подряд. Это, в частности, ТРЦ Smart Plaza Polytech или Smart Plaza Obolon", — пояснила она.

Инфографика: UTG

По ее словам, важными факторами устойчивости оказались не только высокая доступность, но и оптимальная адаптация формата к реалиям войны. В районном ТРЦ, кроме продуктового сегмента, обязательно привлекается fashion, магазин электроники и детских товаров, спортклуб, кинотеатр, аптека.

Еще лучший результат, по словам Локтионовой, может дать синергия разных направлений жизненно необходимых потребностей в торговле, обучении и отдыхе. Это позволяет сэкономить много сил и времени, чтобы разделить их на более важные дела.

"В новом ТРЦ White Lines, который сегодня выводится на рынок, также вводятся поликлиника, детский сад и коворкинг. Мы назвали этот формат "до ТРЦ в тапочках" — когда торговые площади во время проектирования соединены с жилым комплексом. И его жители смогут не выходить на улицу, а спускаться в галерею. UTG.

Арендные ставки в ТРЦ достигли довоенных показателей.

Поэтому, в отличие от регионального, в районном формате при подборе арендаторов главная ставка делается не на ассортимент, а на более широкий набор услуг и товаров. Это позволяет покрывать важнейшие повседневные потребности и сэкономить время для жителей такого ЖК и района.

"Живость районных форматов доказал еще карантин. Тогда стало понятно, что если у тебя возле дома или прямо в доме есть ТРЦ, который максимально закрывает твои повседневные потребности, это очень облегчает жизнь. Такая же история наблюдается и во время войны", — подчеркнула Локтионова в комментарии Delo.ua.

Арендные ставки в ТРЦ по состоянию на июнь 2025 года

Динамика арендных ставок ТРЦ положительна. За последние полтора года ставки сравнялись с довоенными показателями.

В среднем аренда составляет в столице $32 на 100 кв. метров, а это средняя ставка в ТРЦ в начале 2022 года.

Наибольшую выручку дают, по последним исследованиям, продовольственный сегмент, электроника и аптечные товары.

Согласно анонсам, на 2025 – 2027 годы в столице запланировано открытие торгово-развлекательных центров более чем на 250 00 кв. метров.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ из-за избытка торговых площадей.