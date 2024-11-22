Сверхстойкие квадраты. Какие торговые центры откроются в 2025 году

Торговые центры в Украине в 2025-2026 годах будут открываться в основном в Киеве и западных регионах – Тернополе, Хмельницком, Ужгороде, Ивано-Франковске и Буковеле.

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На 2025-2026, по данным Украинского совета торговых центров, заявлено открытие 24 ТРЦ, включая вторые очереди существующих объектов арендной (GLA) площадью около 500 тыс. кв. метров. Большинство из них обещают открыть на западе Украины.

В этом году было введено в эксплуатацию символическое количество нового предложения профессиональных торговых площадей. За 10 месяцев с начала 2024 года в Украине заработали три новых торгово-развлекательных центра из 13 запланированных.

В то же время, на рынке есть еще много проектов с высокой степенью готовности, однако их заморозили на время военного положения. Как отметил в комментарии Delo.ua Максим Гаврюшин, при улучшении ситуации в стране, на этих объектах могут также возобновляться работы.

Какие ТРЦ планируют открыть в 2025 году

В целом девелоперы тяготеют к строительству мультифункциональных комплексов с жильем и ТЦ небольшого формата (около 10 000 кв. м), что закрывает потребности жителей ЖК и соответствует концепции 15-минутного города.

Однако самая большая интрига в следующем году – заявлены к открытию несколько крупных объектов, которые повлияют на рынок и дадут толчок ритейлу.

Как сообщили Delo.ua в консалтинговой компании NAI Ukraine, самые большие ТРЦ, которые следует ожидать в следующем году, это Ocean mall (Киев), ТРЦ от "Эпицентра" в Буче (Киевская область), вторая очередь ТЦ "Подоляны" (Тернополь). А в Ужгороде откроются два торговых центра — вторая очередь "Короны" и ТРЦ "Украина", которая должна была работать уже в 2024-м.

Как отметил в комментарии Delo.ua Андрей Лотоцкий, весной RDA планирует открытие "Росвиговского" в Мукачево, а в августе-сентябре – ТРЦ "Украина" в Ужгороде и А7 в Ивано-Франковске.

"Девелоперы фокусируются на западе страны, поскольку там сегодня значительно увеличилось население. Кроме того, там и до войны был дефицит на профессиональные торговые площади", — подчеркнул Лотоцкий.

По данным компании UTG, в следующем году откроются ее объекты – ТРЦ WhiteLines, "Темп" (Хмельницкий), ТЦ Покровский (Измаил) и ТЦ Place (Житомир).

ТРЦ Ocean Mall, Киев

ТРЦ Ocean Mall. Фото: rau.ua

Общая площадь: 300 000 кв. м, арендная (GLA): 110 000 кв. м

Девелопер: Mandarin Plaza

Ocean Mall – это торговый объект формата retail resort, с фокусом не только на торговую, но и развлекательную составляющую на площади 30 000 кв. м.

"Открытие ТРЦ Ocean Mall бесспорно обещает стать не только событием года, а событием истории украинских развлекательных центров. Девелопер обещает много уникальных вещей – от новых арендаторов до внутренней отделки", – заявил в комментарии Delo.ua гендиректор компании NAI Ukraine, СЕО проектного бюро Urban Experts Виталий Бойко.

С уникального — здесь появится много научно-образовательного контента в современной интерактивной подаче, рассказали в NAI Ukraine.

Всего проект должен объединить 800 магазинов. В частности, здесь планируется разместить продуктовый гипермаркет на 9000 кв. м. Среди потенциальных арендаторов – ИКЕА, испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka), известный шведский ритейлер – H&M.

Владелец Ocean Mall Вагиф Алиев планирует объединить комплекс площадью 210 000 кв. м из ТРЦ Ocean Plaza, который бизнесмен планирует приобрести у государства на аукционе. Однако дата аукциона по продажам Ocean plaza уже не раз переносилась.

ТРЦ Покровский, Измаил (Одесская обл.)

Общая площадь: 5300 кв. м, GLA: 4500 кв. м

Девелопер: компания Гермес

ТРЦ Pokrovsky расположен возле крупнейшего по посещаемости объекта в городе – "Измаильского центрального рынка". В трехуровневом ТРЦ будут размещены популярные среди местных жителей операторы: продовольственный супермаркет "Таврия В" площадью 1700 кв. м, детский развлекательный центр, магазины товаров для дома, одежды и обуви, косметики, электроники и другие.

Завершить объект должны были в IV квартале 2022 года, но в результате сроки сдвинули. В начале планировалось построить 8500 кв. м общей площади и 6500 кв. м – арендной. Но впоследствии показатели уменьшились до 5300 кв. м и 4500 кв. м соответственно.

БФК "Темп", Хмельницкий

Общая площадь: 33 000 кв. м, GLA: 26 500 кв. м

Брокер: Retail & Development Advisor

Четырехэтажный торговый и офисный центр "Темп" также планировал открыться осенью 2022 года на месте заброшенного корпуса одноименного завода. Консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA) занимается реновацией здания, созданием концепции и формированием группы арендаторов будущего ТЦ.

Якорным арендатором станет супермаркет на 2000 кв. м. Помимо торговой составляющей, в ТЦ будет спорткомплекс на 1000 кв. м, два крытых теннисных корта, детский развивающий центр.

6500 кв. метров займут офисные помещения класса А, дефицит которых остро ощущается в городе. Строительство БФК весь 2022-й и продолжается по сей день.

ТРЦ Korona (II очередь), Ужгород

Фасадная часть ТРЦ Korona открылась 1 ноября 2024 года. Фото: Энциклопедия новостроек

Общая площадь: 14 000 кв. м, GLA: 10500 кв. м

Брокер: Colliers Ukraine

ТРЦ Korona расположен в историческом центре Ужгорода на пересечении наиболее интенсивных пешеходных потоков. Ранее здесь была одна из достопримечательностей столицы Закарпатья – гостиница и ресторан "Верховина", до 1945 года носивший название Koryna.

В ноябре открылась первая очередь ТРЦ — запущена только фасадная часть с арендной площадью примерно на 1 тыс. кв.метров. В настоящее время на этом месте появится трехэтажный проект общей площадью 14 000 кв. м и арендной 10500 кв. м, рассчитанный на более чем 75 сетевых международных и национальных операторов, присутствующих на рынке Украины.

В настоящее время строительство второй очереди ТРЦ находится на завершающем этапе, а ее операторы в скором времени начнут ремонтные работы.» и другие.

Открытие ТРЦ Korona не раз переносилось. Первая заявленная дата начала работы ТРЦ – еще IV квартал 2017 года. Однако строительство объекта на длительное время было заморожено без объяснения причин.

ТРЦ "Украина", Ужгород

Проект строительства ТРЦ "Украина". Фото: rau.ua

Общая площадь: 20 000 кв. м

Брокер: Retail & Development Advisor

Трехэтажный ТРЦ Украина с подземным паркингом, детским развлекательным центром, кинотеатром, ресторанами и известными магазинами будет иметь общую площадь станет крупнейшим торговым объектом Закарпатья.

Объект возводится на площади Кирилла и Мефодия, недалеко от исторического центра города с ожидаемым трафиком до 20 000 человек в день. Кроме того, возле нового ТРЦ планируется обустроить площадь, которая станет настоящим украшением города.

Консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA) обещает открыть в "Украине" продуктовый супермаркет ALMA на 2000 кв. м, магазины национальных и международных операторов, кинотеатр премиум-класса, рестораны и зону фуд-корта.

ТРЦ Bucha Gallery, Буча

Проект торгового центра в Буче. Фото: Анатолий Федорук/Telegram

Общая площадь: 97 000 кв. м, GLA: 66 000 кв. м

Девелопер: Эпицентр

Еще один ТРЦ в новой концепции сеть торговых центров "Эпицентр" планирует открыть на месте собственного ТЦ, разрушенного россиянами в Буче.

Общая площадь ТРЦ составит 97 000 кв. м, кроме собственных торговых площадей в 51 500 кв. м. еще 14500 кв. м будут сдавать другим операторам. В частности, в новом ТРЦ планируется открытие сразу десяти ресторанов.

Как и все новые ТРЦ, у него будет инновационная техническая оснастка, будут установлены солнечные панели и зарядные хабы для электромобилей.

ТРЦ WhiteLines, Киев

Проект строительства ТРЦ WhiteLines. Фото: Энциклопедия новостроек

Общая площадь: 43 100 кв. м, GLA: 24 000 кв. м

Девелопер: A-Development

ТРЦ строится в одном из самых густонаселенных районов столицы – Голосеевском – и входит в состав одноименного многофункционального комплекса на базе бывших корпусов Довженко-Центра.

Объект будет четырехуровневым, с двумя якорными арендаторами – "Сильпо" и фитнес-клуб Energym. Девелопер проекта – компания A-Development, реализовавшая уже несколько объектов, в том числе ЖК SmartPlaza Obolon, SmartPlaza Polytech, отмечает в своем анализе rau.ua.

Открытие объекта изначально планировалось на конец 2022 года, планировалось открыть и в 2024 году.

Phoenix Plaza, Поляница (Буковель)

Проект ТРЦ Phoenix Plaza в с. Поляница (Буковель). Фото: Colliers Украина

Общая площадь объекта: 27 000 кв.м, GLA – 4 000 кв.м

Девелопер: группа компаний Phoenix

Phoenix Plaza – это первый 11-этажный торгово-развлекательный центр в Буковеле, расположенный на территории Phoenix Relax Park.

Эксклюзивным консультантом проекта стала международная консалтинговая компания Colliers Ukraine, которая отвечает за разработку концепции ТЦ, tenant-mix и заключения договоров с арендаторами.

Здание спроектировано таким образом, что объединяет комфортный отдых и проведение важных событий: магазины с самыми разнообразными товарами, панорамный ресторан с изысканной кухней, конференц-зал для ивентов, премиум-апартаменты для проживания туристов, бассейн и подземный паркинг.

ТЦ "Росвиговский", Мукачево (IV квартал 2024 года)

Общая площадь: 5600 кв. м, GLA: 3500 кв. м

Брокер: Retail&Development Advisor

Консалтинговая компания RDA выступает эксклюзивным брокером нового двухуровневого ТЦ в Мукачево, расположенного на перекрестке Росвиговских улиц и генерала Петрова.

Планируется, что дополнительных посетителей торгового центра будет обеспечивать близость трассы международного значения Киев – Чоп. В RDA добавляют, что работа над архитектурной концепцией ТЦ уже завершена. Основным якорем объекта станет продуктовый супермаркет ALMA, который будет занимать 1300 кв. м. Также ТЦ будет иметь наземный и подземный паркинги на 128 и 50 машиномест соответственно.

ТРЦ Podolyany Mall (II очередь), Тернополь

Фото: NAI Ukraine

Общая площадь объекта – 50 000 кв.м

Брокер — NAI Ukraine

Podolyany Mall – один из самых крупных региональных ТРЦ в Западной Украине. И очередь объекта построена еще в 2008 году. В следующем году в очереди появится большой развлекательный парк с кавказкой, боулингом, кинотеатром.

Девелопер также обещает третью очередь ТРЦ, где кроме магазинов появятся площади под офисы и коворкинги.

В 2020 году ТРЦ "Подоляны" выиграл престижную международную награду European Property Awards 2020. Проект "Podolyany Mall", объединяющий уже действующий торгово-развлекательный комплекс "Подоляны" и объект второй очереди одержал победу в номинации "Leisure" .