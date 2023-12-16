Приватизация ТРЦ Ocean Plaza. Стало известно, когда стоит ожидать аукциона

Столичный ТРЦ Ocean Plaza удастся выставить на аукцион не раньше второй половины 2024 года. Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль в комментарии Forbes.

По его словам, для начала аукционных процедоров Фонд госимущества и Минюст вернули предыдущую редакцию устава ООО "Інвестиційний союз "Либідь", которое управляет средствами государственной доли Ocean Plaza.

"Это разблокировало возможность назначения нового менеджмента. Ведь по предыдущему уставу невозможно было переизбрать дирекцию, создать наблюдательный совет и изменить управляющую компанию, которая имела российский след", – высказался Коваль.

В настоящее время в компании, управляющей торгово-развлекательным центром, происходит отбор нового менеджмента, а также инвентаризация, касающаяся, в частности, финансовых обязательств.

Ocean Plaza: конфискация актива у россиян

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.

Как отмечал в октябре тогдашний и.о. главы Фонда Александр Федоришин, назначать дату аукциона, где будет продан Ocean Plaza, можно будет после того, как правительство включит государственную долю объекта в большую приватизацию и согласует условия продажи, которые определит аукционная комиссия. Ожидается, что стартовая цена ТРЦ составит 1,3 млрд. гривен.