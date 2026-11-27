Кабинет министров принял и направляет в Верховную Раду доработанный до второго чтения проект государственного бюджета на 2027 год. Правительство отказалось от повышения НДС и акцизов, существенно увеличило расходы на страхование военных рисков и пересмотрело доходную часть.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

По ее словам, рассмотрение документа в комитете ожидается в конце следующей недели, а голосование в сессионном зале запланировано на 9 декабря.

Что изменится для бизнеса и граждан:

Отказ от повышения налогов: правительство изъяло из проекта идею поднятия ставок НДС и акцизов, поскольку эта инициатива, по словам Подласой, "энтузиазма в парламенте не вызывала".

Страхование военных рисков: финансирование программы увеличили на 30 млрд грн – до 31 млрд грн. Дополнительно предусмотрена компенсация рисков для владельцев, операторов и фрахтователей судов.

"Национальный Кэшбэк": в 2027 году выплаты по этой программе прекратят финансировать из бюджетной программы поддержки бизнеса, однако долги за май-декабрь 2026 года государство закроет.

Поддержка аграриев: компенсацию на строительство и реконструкцию животноводческих ферм повысили с 50% до 75% стоимости, а также прибавили 800 млн грн в поддержку производителей и кредиты фермерам.

Социальные стандарты и чиновники: Кабмин поручил пересмотреть законы для отвязки социальных выплат от прожиточного минимума и минимальной зарплаты - это позволит повышать их "без боязни, что увеличатся одновременно зарплаты в органах власти". Также правительство намерено оптимизировать штат органов исполнительной власти.

Откуда будут брать деньги и куда направят

Собственные доходы бюджета (без учета грантов) снизили на 49 млрд грн. В частности, убрали 67 млрд грн ожидаемых поступлений от повышения НДС и акцизов и около 65 млрд грн от плановой "детинизации" таможни.

Нехватку частично перекроют благодаря перечислению прибыли НБУ (вырастет на 36,3 млрд грн – до по меньшей мере 85 млрд грн), поступлениям от НДФЛ и военного сбора (+25,7 млрд грн), ренте (+14 млрд грн) и ввозной пошлине (+2,1 млрд грн).

Потребность во внешнем финансировании осталась неизменной – $52,6 млрд.

Среди крупнейших дополнительных расходов, кроме страхования рисков:

+20,4 млрд грн – на денежное обеспечение ВСУ и +2 млрд грн на вооружение;

+13,4 млрд грн - в Резервный фонд (общий объем достигнет 105 млрд грн);

+2 млрд грн - на пилотный проект реформы оплаты труда учителей;

+1,3 млрд грн - на укрытие в школах и детсадах;

+801,9 млн грн - в поддержку ветеранов и их семей;

+536 млн грн - на доплаты энергетикам, коммунальщикам и железнодорожникам, которые ликвидируют последствия обстрелов.

Напомним, в 2027 году зарплаты педагогических и научно педагогических работников планируют повысить ориентировочно на 10%. На оплату труда работников образования предусмотрели 235,3 млрд грн – на 37,5 млрд грн больше, чем в текущем году.