За четыре года полномасштабной войны украинский рынок недвижимости претерпел существенные изменения. Выросли цены на покупку и аренду жилья, сместилась география спроса, а покупатели и арендаторы стали больше внимания уделять безопасности, наличию укрытий и автономному обеспечению домов.

Об этом шла речь конференции Otodom InspiRE 2026, которая состоялась 9 ноября в Варшаве, сообщает Dilo со ссылкой на OLX.

Организованное платформой Otodom событие собрало представителей рынков недвижимости стран, где работает OLX Group, в частности, Польши, Украины, Румынии, Португалии и Южной Африки. Участники поделились опытом своих стран и проанализировали актуальные тенденции отрасли.

Покупка недвижимости: квартиры в Украине подорожали на 47% за четыре года

По информации OLX Недвижимость, после резкого сокращения активности в начале 2022 года рынок покупки жилья постепенно начал восстанавливаться. В 2024-2025 годах количество предложений и интерес соискателей оставались относительно стабильными, хотя и испытывали сезонные колебания. В 2026 году оба показателя несколько снизились.

Несмотря на это стоимость жилья продолжала расти. За период с 2022 по 2026 год медианная цена покупки квартиры в Украине увеличилась на 47% и достигла 53 тыс. евро. В Киеве недвижимость традиционно стоит дороже: на 2026 год медианная стоимость квартиры в столице составляла 100 тыс. евро.

Рост цен затронул и частные дома. За четыре года их медиа стоимость по Украине повысилась на 39% – до 75 тыс. евро. В Киеве этот показатель в 2026 году составил 232 тыс. евро, что на 27% превышает уровень 2022 года.

В то же время, изменились и потребительские приоритеты. Покупатели все чаще выбирают недвижимость, не требующую длительного ремонта или дополнительных работ перед заселением. Согласно исследованию, 77% опрошенных предпочитают жилье, в которое можно переехать в ближайшее время. Это также объясняет большую заинтересованность вторичным рынком: его рассматривают 36% респондентов, в то время как исключительно новостройками интересуются 17%.

Долгосрочная аренда: квартиры подорожали более чем вдвое

В отличие от рынка покупки, в сегменте долгосрочной аренды динамика предложения и спроса имеет свои особенности. Наибольшее количество объявлений платформа фиксировала в середине 2022 года. В последствии их объем постепенно сокращался, периодически меняясь под влиянием рыночных колебаний.

Активность арендаторов во многом зависит от сезона. Традиционно больше людей ищут жилье в конце лета и начале осени.

За четыре года медиа стоимость аренды квартир в Украине выросла на 111%: со 181 евро в 2022 году до 382 евро в 2026-м. В Киеве по состоянию на октябрь 2026 года этот показатель составил 451 евро.

Частные дома также значительно подорожали. Их медианная арендная стоимость по стране увеличилась на 57% – со 181 до 284 евро. В столице рост составил 58%: с 1657 до 2615 евро.

На формирование стоимости аренды в первую очередь влияют месторасположение и площадь недвижимости. Однако в последние годы дополнительным фактором мог стать повышенный интерес к частным домам. Такой формат жилья часто дает больше возможностей для автономного проживания при перебоях с электроснабжением и другими коммунальными услугами.

Новое строительство: объемы остаются ниже довоенных

Война сменила не только поведение покупателей и арендаторов, но и условия работы строительной отрасли. До полномасштабного вторжения рынок активно развивался, однако теперь девелоперам приходится учитывать дополнительные требования безопасности, сложности с логистикой и рост себестоимости проектов.

В 2021 году объем строительства составил 12,5 млн. кв.м. Уже в следующем году он сократился до 7,1 млн. кв. В течение 2023-2025 годов отрасль постепенно восстанавливалась, и в 2025 году показатель достиг 9,6 млн кв.м. В 2026 году он несколько снизился – до 9,4 млн. кв.м. Таким образом, нынешние объемы примерно на четверть уступают уровню 2021 года.

Среди основных причин медленного восстановления – необходимость обустройства укрытий, усложненные логистические процессы, инфляция и нехватка квалифицированных работников. Всё это увеличивает расходы застройщиков и продлевает сроки реализации проектов. По оценкам, продолжительность строительного цикла выросла в 1,5-2 раза.

Укрытие и автономность: что теперь важно при выборе жилья

Ситуация безопасности стала одним из определяющих факторов при поиске недвижимости. Если ранее покупатели и арендаторы ориентировались прежде всего на цену, площадь, расположение и доступность инфраструктуры, то теперь к этому перечню добавились характеристики, которые позволяют чувствовать себя безопаснее и меньше зависеть от внешних обстоятельств.

По предварительным исследованиям OLX Недвижимость, 67% опрошенных учитывают наличие укрытия при выборе жилья. Еще 64% обращают внимание на возможность автономного отопления.

Война также оказала существенное влияние на географию спроса. Одним из главных факторов стала внутренняя миграция: по состоянию на 2026 год в Украине насчитывается около 3,9 млн. внутренне перемещенных лиц. Из-за перемещения населения из регионов, где ситуация более сложная, растет интерес к недвижимости в западных областях страны.

Это сказывается и на стоимости жилья. По медианным ценам покупки и аренды однокомнатных квартир Львов и Ужгород уже опережают Киев. Таким образом, региональная привлекательность и уровень безопасности становятся важными составляющими ценообразования на украинском рынке.

Каким будет рынок недвижимости Украины в дальнейшем

Украинский рынок недвижимости постепенно адаптируется к новым условиям, однако возвращение к довоенной модели развития пока не произошло. За последние четыре года возросла стоимость покупки и аренды жилья, изменились предпочтения потребителей и перераспределился спрос между регионами и типами недвижимости.

Безопасность, автономность и быстрое заселение стали важными критериями выбора. В то же время строительная отрасль продолжает преодолевать последствия войны: объемы нового строительства остаются ниже показателей 2021 года, а реализация проектов требует больше времени и ресурсов.

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от ситуации безопасности, экономической стабильности, темпов восстановления строительства и изменений в географии населения. Очевидно, что новые требования покупателей и арендаторов стали неотъемлемой частью украинского рынка недвижимости.

Напомним, более половины украинцев – 54% из опрошенных – в течение последнего года использовали инструменты искусственного интеллекта при поиске недвижимости. В то же время, окончательные финансовые решения покупатели и арендаторы предпочитают принимать самостоятельно или по совету специалистов.