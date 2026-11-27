Правительство России вводит временный запрет на экспорт гречихи сроком на шесть месяцев. Власти страны пытаются умерить рост цен и защитить внутренний рынок на фоне сокращения запасов и продовольственной инфляции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Официальной целью решения названа "поддержка стабильности на внутреннем рынке продовольствия".

Главной причиной дефицита стала засуха на Алтае – ключевом регионе по выращиванию этой культуры.

По данным российской статистики, на 1 октября запасы гречки на предприятиях сократились почти на треть по сравнению с прошлым годом — до 130 тысяч тонн.

Падение урожая и инфляция

Динамика сбора культуры в РФ демонстрирует стабильное понижение:

2024 год: собрано 1,2 млн тонн гречки;

2025 год: урожай упал до 926 тысяч тонн;

2026 (прогноз): ожидается дальнейшее сокращение до 794 тысяч тонн.

На фоне дефицита сырья производители подняли отпускные цены на гречневую крупу на 51%.

В розничных сетях продукт подорожал почти на 18% с начала года – это один из самых высоких показателей роста цен среди продуктов питания в РФ (наряду с яйцами, курицей и замороженной рыбой).

В целом, продовольственная инфляция в стране ускоряется с лета, превышая 5% за последние три месяца.

Исключения из запрета

Экспортное эмбарго не будет распространяться на:

страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

оккупированные грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию;

поставки внутри гуманитарной помощи и межправительственных соглашений.

В последний раз Россия прибегала к полному запрету экспорта гречки летом 2021 года. В целом, правительство РФ регулярно использует квоты, пошлины и эмбарго для ручного регулирования цен на базовые продукты питания.

Напомним, гречка в украинских магазинах за год подорожала примерно в два раза, а в отдельных торговых сетях килограмм крупы стоит более 100 грн. Причинами стали сокращение площадей под посевами, рост расходов аграриев и небольшие переходные запасы.