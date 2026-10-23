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Гречка по 100 грн за килограмм: почему дорожает крупа и чего ждать украинцам

гречка
Гречка в Украине подорожала вдвое

Гречка в украинских магазинах за год подорожала примерно в два раза, а в отдельных торговых сетях килограмм крупы стоит более 100 грн. Причинами стали сокращение площадей под посевами, рост расходов аграриев и небольшие переходные запасы.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Униан".

Гречка стала дороже

За последний год стоимость гречихи в украинских торговых сетях выросла примерно вдвое. Удорожание производилось неравномерно, а цены зависят от производителя, фасовки и магазина.

По данным мониторинга розничных цен, в сентябре 2025 года килограмм гречки стоил около 38 грн., а в середине сентября 2026-го — уже 109 грн.

Осенью ситуацию дополнительно усложнили российские атаки на складскую инфраструктуру торговых сетей. Перебои вынудили изменять логистические маршруты, что повысило расходы на доставку. На фоне новостей о возможных проблемах с поставкой покупатели стали активнее запасаться крупой, усиливая ажиотажный спрос.

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что в октябре средняя розничная цена гречихи составляла 82–85 грн за килограмм. В сентябре показатель был на уровне около 75 грн., то есть за месяц крупа подорожала примерно на 11–12%.

Рост цен заметен и на оптовом рынке. По состоянию на 9 октября тонна гречки стоила около 41 тыс. грн – на 21% больше, чем месяцем ранее, и примерно вдвое дороже, чем год назад.

Причины удорожания

Одной из главных причин удорожания стало сокращение площадей, отведенных под гречку. По оценке УКАБ, в этом году они составляли около 48,6 тыс. га — примерно на 17% меньше, чем годом ранее.

По данным УКАБ, на 19 октября аграрии собрали 57,3 тыс. тонн гречки с 45,9 тыс. га, что составляет почти 95% засеянных площадей. Ожидаемый валовой сбор оценивается в 60–63 тыс. тонн. Это примерно на 15% меньше, чем в прошлом. Средняя урожайность, по предварительным оценкам, составляет около 12,5 центнера с гектара.

Такие показатели не создают предпосылок для быстрого удешевления крупы. Даже после завершения уборки нового урожая предложение будет оставаться ограниченным, а затраты производителей – высокими.

Подешевеет ли гречка?

Стоимость крупы зависит не только от завершения уборки урожая, но и от объемов урожая, остатков предыдущих сезонов, затрат на переработку и доставку, а также поведения покупателей.

По оценке УКАБ, ограниченное предложение и рост себестоимости производства будут и дальше давить на рынок. Министерство аграрной политики, со своей стороны, ожидает, что увеличение производства по сравнению с прошлым годом и сокращение потребления помогут сбалансировать ситуацию.

Разногласия в оценках урожая и запасов свидетельствуют о том, что окончательная картина будет зависеть от фактических объемов производства и спроса.

Напомним, аграрный сектор Украины по итогам 2025 продемонстрировал положительную динамику в выращивании зерновых. Объем производства зерновых и зернобобовых культур вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 61,04 млн. тонн.

Заметим, как заявил директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский урожай гречки в Украине   в 2025 году был на 15% ниже, чем годом ранее, что не является проблемой для внутреннего рынка, однако приведет к росту цен из-за ажиотажного спроса, спровоцированного СМИ.

Он напомнил, что ажиотажный спрос на гречку, рожь и другие продукты возникает стабильно раз в три-четыре года.

Автор:
Ольга Опенько

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