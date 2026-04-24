Производство зерновых в прошлом году достигло максимума за последние четыре года

Аграрный сектор Украины по итогам 2025 продемонстрировал положительную динамику в выращивании зерновых. Объем производства зерновых и зернобобовых культур вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 61,04 млн. тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную службу статистики.

Показатель 2025 стал рекордным за последние четыре года, значительно превысив результат 2024-го (56,43 млн тонн).

Структура урожая и регионы-лидеры

Традиционный фундамент украинского экспорта – кукуруза и пшеница – снова обеспечили основную часть валового сбора. В структуре урожая 2025 года кукурузы собрали 30,9 млн. тонн, а пшеницы - 23,3 млн. тонн.

Статистическая информация "Площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур за 2025 год

Высокие показатели сбора зерновых и зернобобовых зафиксированы в Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях, которые стали главными аграрными донорами страны.

Сокращение в сегменте технических культур

Несмотря на успехи в зерновой группе, производство технических культур продемонстрировало спад. В частности, урожай подсолнечника снизился до 10,2 млн. тонн (против 11,01 млн. тонн в 2024-м), а производство сахарной свеклы упало до 11,68 млн. тонн.

Также зафиксировано снижение объемов в следующих категориях:

Рапс: производство упало до 3,2 млн. тонн (–0,4 млн. тонн).

Соя: объемы снизились почти до 5 млн. тонн, что на 1,7 млн. тонн меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Напомним, валовой сбор зерновых в Украине прогнозируют на уровне 58,2 млн. тонн в 2026/27 маркетинговом году. Аналитики снизили оценку урожая на 5%, что свидетельствует об ожидаемой корректировке рынка после прошлогоднего пика.