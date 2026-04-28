Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Биометан и свиноводство: куда пойдут датские инвестиции в Украине

Украина и Дания переходят на новый этап партнерства / Depositphotos

Украина и Дания договорились о запуске инвестиционных проектов в агросекторе. Уже запланирована серия профессиональных визитов украинских делегаций в Данию для практического внедрения европейских стандартов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

По итогам состоявшейся во Львове Данско-украинской бизнес-конференции стороны согласовали конкретные шаги по технологической модернизации украинского агросектора.

Основными направлениями дискуссии стали:

  • биоэнергетика и производство биометана,
  • молочная отрасль,
  • животноводство,
  • свиноводство,
  • логистика,
  • хранение и производство кормов

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в ходе онлайн-выступления подчеркнул, что партнерство с Данией выходит на уровень создания высокой добавленной стоимости.

"Мы уже переходим к совместной модернизации производства и развитию высокотехнологичного агросектора. Это не просто поддержка устойчивости, а путь к внедрению инноваций, которые сделают украинскую продукцию более конкурентной на мировых рынках", - отметил он.

На 2026 год запланирована серия профессиональных визитов украинских делегаций в Данию – для практического внедрения европейских стандартов в сфере безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и контроля.

Замминистра добавил, что осенью 2025 года Дания присоединилась к более чем 40 странам, которые подписали совместное заявление на IV Международном саммите "Food from Ukraine".

В мае 2025 года Украина и Дания подписали Меморандум о расширении аграрного сотрудничества, который закладывает основу для совместных проектов в биоэкономике, зеленой трансформации и внедрении европейских стандартов.

"Украинский агросектор сегодня – это не только о восстановлении, а о будущем: более технологичном, устойчивом и интегрированном в европейский рынок. Развитие агрохабов, инноваций и партнерств с такими странами, как Дания, является ключом к этой трансформации", – подытожил Высоцкий.

Ранее Украина и Дания подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивой трансформации агросектора. Соглашение открывает путь к инвестициям в "зеленое восстановление".

Автор:
Татьяна Бессараб