Биометан и свиноводство: куда пойдут датские инвестиции в Украине

Украина и Дания договорились о запуске инвестиционных проектов в агросекторе. Уже запланирована серия профессиональных визитов украинских делегаций в Данию для практического внедрения европейских стандартов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

По итогам состоявшейся во Львове Данско-украинской бизнес-конференции стороны согласовали конкретные шаги по технологической модернизации украинского агросектора.

Основными направлениями дискуссии стали:

биоэнергетика и производство биометана,

молочная отрасль,

животноводство,

свиноводство,

логистика,

хранение и производство кормов

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в ходе онлайн-выступления подчеркнул, что партнерство с Данией выходит на уровень создания высокой добавленной стоимости.

"Мы уже переходим к совместной модернизации производства и развитию высокотехнологичного агросектора. Это не просто поддержка устойчивости, а путь к внедрению инноваций, которые сделают украинскую продукцию более конкурентной на мировых рынках", - отметил он.

На 2026 год запланирована серия профессиональных визитов украинских делегаций в Данию – для практического внедрения европейских стандартов в сфере безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и контроля.

Замминистра добавил, что осенью 2025 года Дания присоединилась к более чем 40 странам, которые подписали совместное заявление на IV Международном саммите "Food from Ukraine".

В мае 2025 года Украина и Дания подписали Меморандум о расширении аграрного сотрудничества, который закладывает основу для совместных проектов в биоэкономике, зеленой трансформации и внедрении европейских стандартов.

"Украинский агросектор сегодня – это не только о восстановлении, а о будущем: более технологичном, устойчивом и интегрированном в европейский рынок. Развитие агрохабов, инноваций и партнерств с такими странами, как Дания, является ключом к этой трансформации", – подытожил Высоцкий.

Ранее Украина и Дания подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивой трансформации агросектора. Соглашение открывает путь к инвестициям в "зеленое восстановление".