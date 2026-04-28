Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Біометан та свинарство: куди підуть данські інвестиції в Україні

Україна та Данія
Україна та Данія переходять на новий етап партнерства / Depositphotos

Україна та Данія домовилися про запуск інвестиційних проєктів в агросекторі. Вже заплановано серію фахових візитів українських делегацій до Данії для практичного впровадження європейських стандартів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За підсумками Дансько-української бізнес-конференції, що відбулася у Львові, сторони узгодили конкретні кроки щодо технологічної модернізації українського агросектору.

Основними напрямками дискусії стали:

  • біоенергетика і виробництво біометану, 
  • молочна галузь,
  • тваринництво, 
  • свинарство, 
  • логістика, 
  • зберігання та виробництво кормів. 

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький під час онлайн-виступу підкреслив, що партнерство з Данією виходить на рівень створення високої доданої вартості.

"Ми вже переходимо до спільної модернізації виробництва та розвитку високотехнологічного агросектору. Це не просто підтримка стійкості, а шлях до впровадження інновацій, які зроблять українську продукцію конкурентнішою на світових ринках", — зазначив він.

 На 2026 рік заплановано серію фахових візитів українських делегацій до Данії – для практичного впровадження європейських стандартів у сфері безпечності харчових продуктів, ветеринарії та контролю. 

Заступник міністра додав, що восени 2025 року Данія долучилася до понад 40 країн, які підписали спільну заяву на IV Міжнародному саміті "Food from Ukraine".

А у травні 2025 року Україна та Данія підписали Меморандум про розширення аграрного співробітництва, який закладає основу для спільних проєктів у біоекономіці, зеленій трансформації та впровадженні європейських стандартів. 

"Український агросектор сьогодні – це не лише про відновлення, а про майбутнє: більш технологічне, стале та інтегроване в європейський ринок. Розвиток агрохабів, інновацій та партнерств із такими країнами, як Данія, є ключем до цієї трансформації", – підсумував Висоцький. 

 Раніше Україна та Данія підписали Меморандум про співпрацю у сфері сталої трансформації агросектору. Угода відкриває шлях до інвестицій у “зелене відновлення”.

Автор:
Тетяна Бесараб