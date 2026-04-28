Біометан та свинарство: куди підуть данські інвестиції в Україні

Україна та Данія домовилися про запуск інвестиційних проєктів в агросекторі. Вже заплановано серію фахових візитів українських делегацій до Данії для практичного впровадження європейських стандартів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За підсумками Дансько-української бізнес-конференції, що відбулася у Львові, сторони узгодили конкретні кроки щодо технологічної модернізації українського агросектору.

Основними напрямками дискусії стали:

біоенергетика і виробництво біометану,

молочна галузь,

тваринництво,

свинарство,

логістика,

зберігання та виробництво кормів.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький під час онлайн-виступу підкреслив, що партнерство з Данією виходить на рівень створення високої доданої вартості.

"Ми вже переходимо до спільної модернізації виробництва та розвитку високотехнологічного агросектору. Це не просто підтримка стійкості, а шлях до впровадження інновацій, які зроблять українську продукцію конкурентнішою на світових ринках", — зазначив він.

На 2026 рік заплановано серію фахових візитів українських делегацій до Данії – для практичного впровадження європейських стандартів у сфері безпечності харчових продуктів, ветеринарії та контролю.

Заступник міністра додав, що восени 2025 року Данія долучилася до понад 40 країн, які підписали спільну заяву на IV Міжнародному саміті "Food from Ukraine".

А у травні 2025 року Україна та Данія підписали Меморандум про розширення аграрного співробітництва, який закладає основу для спільних проєктів у біоекономіці, зеленій трансформації та впровадженні європейських стандартів.

"Український агросектор сьогодні – це не лише про відновлення, а про майбутнє: більш технологічне, стале та інтегроване в європейський ринок. Розвиток агрохабів, інновацій та партнерств із такими країнами, як Данія, є ключем до цієї трансформації", – підсумував Висоцький.

Раніше Україна та Данія підписали Меморандум про співпрацю у сфері сталої трансформації агросектору. Угода відкриває шлях до інвестицій у “зелене відновлення”.