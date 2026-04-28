Новий лідер Угорщини запропонував Зеленському зустрітися на Закарпатті

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр офіційно звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією провести двосторонню зустріч.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Головною метою ініціативи є повне перезавантаження міждержавних відносин, які зазнали безпрецедентного занепаду під час правління Віктора Орбана.

Мадяр, який побудував свою кампанію на обіцянці повернути Угорщину до демократичного європейського простору, бачить у цьому діалозі шанс виправити помилки минулого, пише Bloomberg.

Майбутній угорський лідер запропонував провести переговори у червні на території України, а саме в місті Берегове, що на Закарпатті. Вибір цього населеного пункту є символічним, адже він є центром розселення етнічних угорців.

Він також просить Україну розширити права меншин, зокрема у сфері використання мови та освіти для етнічних угорців, як основу для покращення відносин.

"Якщо ми зможемо вирішити ці питання, то ми точно зможемо відкрити новий розділ в українсько-угорських двосторонніх відносинах", – написав Мадяр у Facebook.

Відхід від спадщини Віктора Орбана

Віктор Орбан роками використовував питання меншин як інструмент для блокування фінансової та військової допомоги Європейського Союзу Україні.

Під час своєї останньої передвиборчої кампанії колишній прем'єр відкрито називав Україну ворогом та робив Зеленського об'єктом постійних політичних атак.

Натомість Мадяр чітко дистанціюється від такої риторики та заявляє про необхідність зменшення російського впливу в Будапешті.

Захист національних інтересів

Хоча Україна впроваджує державну мову для захисту від російського впливу, Угорщина все одно вважає це порушенням прав меншин.

Водночас Мадяр, який складе присягу 9 травня, заздалегідь попереджає про свою опозицію щодо прискореного вступу України до ЄС, наголошуючи на необхідності виваженого та поступового процесу інтеграції.

