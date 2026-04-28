Угорщина відновлює постачання газу до України попри заборону Орбана

Оператор газотранспортної системи Угорщини FGSZ розпочав підготовку до транспортування блакитного палива в українському напрямку влітку 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Угорський оператор ГТС пропонує до бронювання потужності на вхід до української ГТС на III квартал 2026 року, попри попередню заборону угорського уряду оголошувати такі аукціони.

Зазначається, що найближчий аукціон на бронювання квартальних потужностей для імпорту газу до України з Угорщини пройде 4 травня.

Відомо, що оператор FGSZ пропонує до бронювання 9,76 млн куб м потужностей на добу, що відповідає тому рівню, який пропонували на попередніх аукціонах. Також потужності для імпорту газу до України будуть доступні для бронювання на місячних чи добових аукціонах.

Україна наразі не імпортує газ з Угорщини. Це пов’язано із високими цінами на газ у Європі, які вищі, ніж ціни в Україні, через що імпортувати газ не вигідно.

Офіційного повідомлення від угорського оператора не було, проте оголошення аукціону фактично свідчить про те, що заборона на постачання газу до України з Угорщини на 3 квартал 2026 року не буде діяти.

Раніше кабінет Віктора Орбана фактично заборонив оголошувати подібні аукціони, обмежуючи можливості експорту чи транзиту газу до України. Він підписав указ, який забороняє угорському оператору FGSZ пропонувати потужності для транзиту до точок входу в Україну з липня.

Нагадаємо, 25 березня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Обмеження діятимуть доти, доки не відновиться транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Але експерти заспокоюють: попри значний імпорт (близько 6,47 млрд куб. м) Україна має альтернативу. Через завершення опалювального сезону та високі ціни імпорту і так скорочується, а запасів у сховищах вистачить на перехідний період.