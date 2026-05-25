Закупівлю системи моніторингу енергоринку продовжили до 15 червня

Лінії електропередачі
Бізнес зможе купувати електрику напряму у виробників та уникнути відключень / Unsplash

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), продовжила строк прийому заявок на попередню кваліфікацію в межах закупівлі системи нагляду за енергетичними ринками України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Йдеться про проєкт EMSS / REMIT (Energy Market Surveillance System / Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) — систему моніторингу енергетичних ринків, яка має забезпечити контроль за прозорістю та доброчесністю торгівлі енергоресурсами за європейськими стандартами.

Новий дедлайн подання заявок встановлено до 15 червня 2026 року включно. Рішення ухвалене для залучення ширшого кола учасників та надання додаткового часу на підготовку документів на запит потенційних учасників.

Закупівля реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Уся взаємодія з учасниками відбувається через портал ECEPP, а інформація про перебіг процедури також відображається в системі Prozorro у розділі міжнародних закупівель.

Також додамо, що онещодавно НКРЕКП прийняла зміни до постанови №352. Нові правила спрямовані на пришвидшення приєднання електроустановок до мереж під час дії воєнного стану. 

Автор:
Тетяна Гойденко