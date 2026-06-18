Регулятор США подав до суду на одну з найбільших українських ІТ-компаній: у чому звинувачують

Федеральна торговельна комісія США (FTC) подала позов до федерального суду проти української ІТ-компанії Genesis Tech та пов'язаної з нею міжнародної мережі компаній і фізичних осіб, яких регулятор звинувачує у створенні та управлінні схемами онлайн-підписок із прихованими умовами, несанкціонованими списаннями коштів і ускладненими механізмами скасування підписок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба FTC.

За запитом регулятора Федеральний суд тимчасово зупинив діяльність частини пов’язаних з Genesis структур на території США — їх підозрюють у введенні споживачів в обман через приховані списання коштів і штучне ускладнення скасування підписок.

У чому суть звинувачень

В FTC зазначають, що Genesis Tech функціонує як єдине підприємство через мережу контрольованих компаній, включно з афілійованими структурами, зареєстрованими на Кіпрі та діючими в Україні. Кіпрські компанії просувають продукти серед американських споживачів, а платежі обробляють через партнерів, зареєстрованих у штаті Делавер.

Регулятор стверджує, що компанія Genesis Tech разом із співзасновниками та генеральними директорами Володимиром Многолетнім і Василем Ульяновим керувала портфелем цифрових продуктів і сервісів, які просувалися як прості або безкоштовні, але фактично передбачали регулярні автоматичні списання коштів.

FTC також заявляє, що Genesis Tech здійснює несанкціоновані списання — подвійно стягує кошти за один продукт або додає інші продукти до транзакції без згоди користувача. Також компанія ускладнює опцію скасування підписки, а списання коштів могли продовжуватися навіть після спроби відмовитися від сервісу.

За версією FTC, компанії Genesis Tech постійно запускають нові продукти, реєструють нові юридичні особи та відкривають нові торговельні рахунки — щоб уникати програм моніторингу шахрайства. Загалом, за даними регулятора, до мережі входять 15 компаній та вісім фізичних осіб, що утворює мережу кіпрських компаній-оболонок, яка дозволяє продовжувати обман американських споживачів і виводити кошти за кордон.

Про які продукти йдеться

Регулятор повідомляє, що лише п’ять основних продуктів Genesis з початку 2023 до середини 2025 року принесли близько $250 млн доходу. Йдеться про застосунки для фітнесу і харчування MadMuscles, Harna та Unimeal, курси самодопомоги та продуктивності Wisey, інструменти для редагування PDF PDF Guru і PDF Master, додаток Lumi та Nebula.

Відповідачі у справі

Позов поданий проти 15 юридичних осіб, серед яких GM Universeapps Ltd (також відома як Universe Group), Koflimin Ltd, Growthmind Labs Ltd, Lopofist Ltd, Gurudocs Ltd, Bramol Ltd, VPN Mobapps Ltd, Evertech Inc, Obrio Ltd, GM Unicorn Corporation Ltd, Spiritual Nebula Ltd, Yolo Brothers Inc, Amomedia Ltd (також відома як AMO), Amoapps Ltd та Amoapp Inc. Частина компаній зареєстрована на Кіпрі, інші — у штаті Делавер.

Відповідачами у справі також зазначені співзасновники Genesis Володимир Многолєтній та Василь Ульянов, а також ще шестеро керівників та співробітників компанії – Стаматіс Скіаніс, Оксана Кучер, Ірина Олексин, Ольга Гарбузенко, Ростислав Іваниця та Вікторія Савчук.

Остаточне рішення у справі має ухвалити Федеральний суд США.

Компанія Genesis наразі не коментувала позов.

Про Genesis

Genesis — одна з найбільших українських продуктових IT-компаній і кофаундингова екосистема, заснована Володимиром Многолєтнім і Василем Ульяновим у 2008 році. В екосистемі з’явилося 25 бізнесів, 8 з яких оголошували про спіноф — серед них Headway Inc, BetterMe, Quarks, Appflame, Holywater, Solidgate, Skelar і Universe.