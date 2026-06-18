Регулятор США подал в суд на одну из крупнейших украинских ИТ-компаний: в чем обвиняют

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала иск в федеральный суд против украинской ИТ-компании Genesis Tech и связанной с ней международной сети компаний и физических лиц, регулятор обвиняет в создании и управлении схемами онлайн-подписок со скрытыми условиями, несанкционированными списаниями средств и усложненными механизмами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба FTC.

По запросу регулятора Федеральный суд временно приостановил деятельность части связанных с Genesis структур на территории США — их подозревают во введении потребителей в обман из-за скрытых списаний средств и искусственного усложнения отмены подписок.

В чем суть обвинений

В FTC отмечают, что Genesis Tech функционирует как единственное предприятие через сеть контролируемых компаний, включая аффилированные структуры, зарегистрированные на Кипре и действующие в Украине. Кипрские компании продвигают продукты среди американских потребителей, а платежи возделывают через партнеров, зарегистрированных в штате Делавер.

Регулятор утверждает, что компания Genesis Tech вместе с соучредителями и генеральными директорами Владимиром Многолетним и Василием Ульяновым управляла портфелем цифровых продуктов и сервисов, которые продвигались как простые или бесплатные, но фактически предусматривали регулярные автоматические списания средств.

FTC также заявляет, что Genesis Tech осуществляет несанкционированные списания – вдвойне взимает средства за один продукт или добавляет другие продукты в транзакцию без согласия пользователя. Также компания усложняет опцию отмены подписки, а списание денежных средств могли продолжаться даже после попытки отказаться от сервиса.

По версии FTC, компании Genesis Tech постоянно запускают новые продукты, регистрируют новые юридические лица и открывают новые торговые счета, чтобы избежать программ мониторинга мошенничества. В целом, по данным регулятора, в сеть входят 15 компаний и восемь физических лиц, образующих сеть кипрских компаний-оболочек, позволяющих продолжать обман американских потребителей и выводить средства за границу.

О каких продуктах идет речь

Регулятор сообщает, что только пять основных продуктов Genesis с начала 2023 по середину 2025 года принесли около $250 млн дохода. Речь идет о приложениях для фитнеса и питания MadMuscles, Harna и Unimeal, курсах самопомощи и производительности Wisey, инструментах для редактирования PDF PDF Guru и PDF Master, приложении Lumi и Nebula.

Ответчики по делу

Иск подан против 15 юридических лиц, среди которых GM Universeapps Ltd (также известна как Universe Group), Koflimin Ltd, Growthmind Labs Ltd, Lopofist Ltd, Gurudocs Ltd, Bramol Ltd, VPN Mobapps Ltd, Evertech Inc. известна как AMO), Amoapps Ltd и Amoapp Inc. Часть компаний зарегистрирована на Кипре, другие – в штате Делавер.

Ответчиками по делу также отмечены соучредители Genesis Владимир Многолетний и Василий Ульянов, а также еще шесть руководителей и сотрудников компании – Стаматис Скианис, Оксана Кучер, Ирина Алексин, Ольга Гарбузенко, Ростислав Иваница и Виктория Савчук.

Окончательное решение по делу должен быть принят Федеральным судом США.

Компания Genesis пока не комментировала иск.

О Genesis

Genesis – одна из крупнейших украинских продуктовых IT-компаний и кофаундинговая экосистема, основанная Владимиром Многолетним и Василием Ульяновым в 2008 году. В экосистеме появилось 25 бизнесов, 8 из которых объявляли о спинофоре – среди них Headway Inc, BetterMe, Quarks, Appflame, Holywater, Solidgate, Skelar и Universe.