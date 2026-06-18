Кабмин утвердил план публичных инвестиций на три года: куда пойдут 270,9 млрд грн

Правительство утвердило Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027-2029 годы с бюджетом 270,9 млрд. грн. Его главная цель – оптимизация расходов, обеспечение прозрачности использования публичных средств и усиление интеграции инвестиций в систему бюджетного планирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Утверждение нового плана является последовательным шагом реформы управления публичными инвестициями, обеспечивающим непрерывность процесса среднесрочного планирования инвестиций в тесной связи со стратегическими приоритетами", - отметили в ведомстве.

Во время выполнения предварительного плана на 2026-2028 годы государственные органы согласовали инвестиционные приоритеты, внедрили единые правила оценки проектов и сформировали Единый проектный портфель публичных инвестиций.

Новый план охватывает 18 приоритетных отраслей, включая транспорт, образование и наука, здравоохранение, энергетика, муниципальная инфраструктура, социальная сфера, противоминная деятельность и цифровая трансформация. В рамках этих направлений правительство определило 44 подсектора и 67 направлений инвестирования. Обязательными условиями всех проектов являются четыре стратегические цели: энергоэффективность, цифровизация, реагирование на изменения климата, гендерное равенство и безбарьерность.

Общий бюджет плана на три года составляет 270,9 млрд. грн. Финансирование распределили по годам следующим образом:

123,7 млрд грн выделят в 2027 году;

82,3 млрд грн – в 2028 году;

64,9 млрд грн – в 2029 году.

Деньги на эти инвестиции поступят из нескольких источников:

150,8 млрд. грн. предоставит общий фонд государственного бюджета, включая 6,0 млрд. грн. для Государственного фонда регионального развития;

114,5 млрд грн будут привлечены от международных финансовых организаций и иностранных правительств, где 14,6 млрд грн составляет техническая помощь и гранты;

4,9 млрд грн обеспечат государственные гарантии;

0,7 млрд грн поступят из специальных государственных фондов.

Наибольшие объемы финансирования получат следующие сферы:

образование и наука - 78,5 млрд грн;

транспорт и услуги почтовой связи - 73,0 млрд грн;

муниципальная инфраструктура и услуги - 46,5 млрд грн;

здравоохранение - 25,3 млрд грн;

энергетика - 17,1 млрд грн.

План разрабатывался на основе программы Ukraine Facility и оценки убытков RDNA5. По данным этой оценки, общие потребности Украины в восстановлении и реконструкции составляют $587,7 млрд, что на 12% больше предварительных расчетов. Четкие приоритеты правительства должны повысить прогнозируемость государственной политики и привлечь частных инвесторов.

Документ начнет действовать одновременно с началом действия Бюджетной декларации на соответствующий период.

Напомним, 17 июня Кабмин принял Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, предусматривающую повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, поддержку ветеранов и пострадавших от войны, а также ускорение экономического роста.