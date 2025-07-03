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В Украине утвердили план инвестиций более чем на 580 миллиардов: куда направят средства

инвестиции
Фото: Freepik

Кабинет Министров Украины утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2026-2028 годы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Отмечается, что документ одобрен Стратегическим инвестиционным советом и утвержден правительством одновременно с одобрением Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

План должен оптимизировать использование бюджетных ресурсов, повысить прозрачность расходования публичных средств и усилить интеграцию инвестиций в систему стратегического планирования. В Минфине уверены, что такой подход позволит сосредоточить финансирование на приоритетных проектах и программах для граждан.

Что касается инвестиций

План включает 12 приоритетных отраслей, включая транспорт, энергетику, жилье, муниципальную инфраструктуру, здравоохранение, образование и науку, правовую деятельность и судопроизводство, публичные финансы, окружающую среду, публичные услуги и цифровизацию, общественную безопасность, а также социальную сферу.

Именно эти секторы будут направлены публичные инвестиции в течение следующих трех лет. Отбор секторов производился с учетом потребностей, приоритетов и бюджетных возможностей государства.

Кроме того, определено 51 приоритетное направление, согласованное с Планом восстановления Украины, Государственной стратегией регионального развития и соответствующими секторальными стратегиями.

Особый акцент сделан на сквозных стратегических целях – энергоэффективности, климатической адаптации, гендерном равенстве и безбарьерности.

Объем финансирования

По данным Минфина, объем финансирования публичных инвестиций на 2026-2028 годы составляет 581,3 млрд. грн .

  • 214,7 млрд грн – в 2026 году;
  • 197,2 млрд грн – в 2027 году;
  • 169,4 млрд грн – в 2028 году.

Откуда деньги

Публичные инвестиции в 581,3 млрд грн на 2026-2028 годы будут обеспечены за счет:

  • 234,2 млрд грн – общего фонда государственного бюджета;
  • 248,1 млрд грн — средств под государственные гарантии;
  • 91,4 млрд грн — ресурсов международных финансовых организаций и правительств иностранных стран;
  • 6,9 млрд грн — Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации;
  • 0,6 млрд грн — Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами;
  • 0,1 млрд грн — Государственный фонд развития водного хозяйства.

В Минфине отмечают, что финансирование из бюджета смогут получить только инициативы, которые отвечают определенным направлениям и гарантируют прозрачность и результативность расходов.

Напомним, на заседании совета Ukraine Investment Framework в Брюсселе согласовали запуск новых инвестиционных программ для восстановления инфраструктуры Украины и поддержки малого и среднего бизнеса.

Автор:
Светлана Манько