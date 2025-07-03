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В Украине утвердили план инвестиций более чем на 580 миллиардов: куда направят средства
Кабинет Министров Украины утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2026-2028 годы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Отмечается, что документ одобрен Стратегическим инвестиционным советом и утвержден правительством одновременно с одобрением Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.
План должен оптимизировать использование бюджетных ресурсов, повысить прозрачность расходования публичных средств и усилить интеграцию инвестиций в систему стратегического планирования. В Минфине уверены, что такой подход позволит сосредоточить финансирование на приоритетных проектах и программах для граждан.
Что касается инвестиций
План включает 12 приоритетных отраслей, включая транспорт, энергетику, жилье, муниципальную инфраструктуру, здравоохранение, образование и науку, правовую деятельность и судопроизводство, публичные финансы, окружающую среду, публичные услуги и цифровизацию, общественную безопасность, а также социальную сферу.
Именно эти секторы будут направлены публичные инвестиции в течение следующих трех лет. Отбор секторов производился с учетом потребностей, приоритетов и бюджетных возможностей государства.
Кроме того, определено 51 приоритетное направление, согласованное с Планом восстановления Украины, Государственной стратегией регионального развития и соответствующими секторальными стратегиями.
Особый акцент сделан на сквозных стратегических целях – энергоэффективности, климатической адаптации, гендерном равенстве и безбарьерности.
Объем финансирования
По данным Минфина, объем финансирования публичных инвестиций на 2026-2028 годы составляет 581,3 млрд. грн .
- 214,7 млрд грн – в 2026 году;
- 197,2 млрд грн – в 2027 году;
- 169,4 млрд грн – в 2028 году.
Откуда деньги
Публичные инвестиции в 581,3 млрд грн на 2026-2028 годы будут обеспечены за счет:
- 234,2 млрд грн – общего фонда государственного бюджета;
- 248,1 млрд грн — средств под государственные гарантии;
- 91,4 млрд грн — ресурсов международных финансовых организаций и правительств иностранных стран;
- 6,9 млрд грн — Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации;
- 0,6 млрд грн — Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами;
- 0,1 млрд грн — Государственный фонд развития водного хозяйства.
В Минфине отмечают, что финансирование из бюджета смогут получить только инициативы, которые отвечают определенным направлениям и гарантируют прозрачность и результативность расходов.
Напомним, на заседании совета Ukraine Investment Framework в Брюсселе согласовали запуск новых инвестиционных программ для восстановления инфраструктуры Украины и поддержки малого и среднего бизнеса.