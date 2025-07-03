В Україні затвердили план інвестицій на понад 580 мільярдів: куди спрямують кошти

Кабінет Міністрів України затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026−2028 роки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Зазначається, що документ схвалено Стратегічною інвестиційною радою та затверджено урядом одночасно зі схваленням Бюджетної декларації на 2026−2028 роки.

План повинен оптимізувати використання бюджетних ресурсів, підвищити прозорість у витрачанні публічних коштів і посилити інтеграцію інвестицій у систему стратегічного планування. У Мінфіні переконані, що такий підхід дозволить зосередити фінансування на пріоритетних проєктах і програмах для громадян.

Що у плані інвестицій

План охоплює 12 пріоритетних галузей, включаючи транспорт, енергетику, житло, муніципальну інфраструктуру, охорону здоров’я, освіту і науку, правову діяльність і судочинство, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги та цифровізацію, громадську безпеку, а також соціальну сферу.

Саме на ці сектори будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років. Відбір секторів здійснювався з урахуванням потреб, пріоритетів і бюджетних можливостей держави.

Крім того, визначено 51 пріоритетний напрям, що узгоджені з Планом відновлення України, Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними секторальними стратегіями.

Особливий акцент зроблено на наскрізних стратегічних цілях — енергоефективності, кліматичній адаптації, гендерній рівності та безбар’єрності.

Обсяг фінансування

За даними Мінфіну, обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026–2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:

214,7 млрд грн — у 2026 році;

197,2 млрд грн — у 2027 році;

169,4 млрд грн — у 2028 році.

Звідки гроші

Публічні інвестиції у 581,3 млрд грн на 2026–2028 роки будуть забезпечені за рахунок:

234,2 млрд грн — загального фонду державного бюджету;

248,1 млрд грн — коштів під державні гарантії;

91,4 млрд грн — ресурсів міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн;

6,9 млрд грн — Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;

0,6 млрд грн — Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;

0,1 млрд грн — Державного фонду розвитку водного господарства.

У Мінфіні наголошують, що фінансування з бюджету зможуть отримати лише ті ініціативи, що відповідають визначеним напрямам та гарантують прозорість і результативність витрат.

Нагадаємо, на засіданні керівної ради Ukraine Investment Framework у Брюсселі погодили запуск нових інвестиційних програм для відновлення інфраструктури України та підтримки малого і середнього бізнесу.