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В Україні затвердили план інвестицій на понад 580 мільярдів: куди спрямують кошти

інвестиції
Фото: Freepik

Кабінет Міністрів України затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026−2028 роки. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Зазначається, що документ схвалено Стратегічною інвестиційною радою та затверджено урядом одночасно зі схваленням Бюджетної декларації на 2026−2028 роки. 

План повинен оптимізувати використання бюджетних ресурсів, підвищити прозорість у витрачанні публічних коштів і посилити інтеграцію інвестицій у систему стратегічного планування. У Мінфіні переконані, що такий підхід дозволить зосередити фінансування на пріоритетних проєктах і програмах для громадян.

Що у плані інвестицій

План охоплює 12 пріоритетних галузей, включаючи транспорт, енергетику, житло, муніципальну інфраструктуру, охорону здоров’я, освіту і науку, правову діяльність і судочинство, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги та цифровізацію, громадську безпеку, а також соціальну сферу.

Саме на ці сектори будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років. Відбір секторів здійснювався з урахуванням потреб, пріоритетів і бюджетних можливостей держави.

Крім того, визначено 51 пріоритетний напрям, що узгоджені з Планом відновлення України, Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними секторальними стратегіями.

Особливий акцент зроблено на наскрізних стратегічних цілях — енергоефективності, кліматичній адаптації, гендерній рівності та безбар’єрності.

Обсяг фінансування 

За даними Мінфіну, обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026–2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:

  • 214,7 млрд грн — у 2026 році;
  • 197,2 млрд грн — у 2027 році;
  • 169,4 млрд грн — у 2028 році.

Звідки гроші

Публічні інвестиції у 581,3 млрд грн на 2026–2028 роки будуть забезпечені за рахунок:

  • 234,2 млрд грн — загального фонду державного бюджету;
  • 248,1 млрд грн — коштів під державні гарантії;
  • 91,4 млрд грн — ресурсів міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн;
  • 6,9 млрд грн — Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;
  • 0,6 млрд грн — Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;
  • 0,1 млрд грн — Державного фонду розвитку водного господарства.

У Мінфіні наголошують, що фінансування з бюджету зможуть отримати лише ті ініціативи, що відповідають визначеним напрямам та гарантують прозорість і результативність витрат.

Нагадаємо, на засіданні керівної ради Ukraine Investment Framework у Брюсселі погодили запуск нових інвестиційних програм для відновлення інфраструктури України та підтримки малого і середнього бізнесу.

Автор:
Світлана Манько