Україна отримає нові інвестиційні програми для відновлення та підтримки бізнесу

На засіданні керівної ради Ukraine Investment Framework у Брюсселі погодили запуск нових інвестиційних програм для відновлення інфраструктури України та підтримки малого і середнього бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

ЄС погодив новий пакет інвестицій

18 червня в Брюсселі відбулося четверте засідання Керівної ради Ukraine Investment Framework (UIF) — основного механізму реалізації фінансової підтримки в межах програми Ukraine Facility. Участь у зустрічі взяли представники Єврокомісії, Європарламенту, урядів країн ЄС та провідних міжнародних фінансових інституцій, зокрема ЄІБ, ЄБРР, IFC, BGK і CEB.

За підсумками засідання було погоджено запуск нового пакету інвестиційних програм, які охоплюватимуть як державний, так і приватний сектори економіки України. Офіційна презентація ініціатив очікується під час конференції з відновлення України (URC2025), що відбудеться в Римі 10–11 липня.

Про спрямування коштів

У межах публічних проєктів інвестиції буде спрямовано на найважливіші напрями відновлення — соціальну, муніципальну та енергетичну інфраструктуру. Зокрема, передбачено ремонт і модернізацію систем водо- та теплопостачання, вдосконалення управління відходами, будівництво соціального житла та впровадження проєктів з енергоефективності будівель.

У приватному секторі нові інструменти UIF відкривають можливості для зниження інвестиційних ризиків і залучення капіталу в масштабні проєкти. Серед пріоритетів — розвиток відновлюваної енергетики, прямі інвестиції та підтримка стратегічно важливих галузей економіки.

Одним із важливих рішень засідання стало продовження конкурсу заявок на опосередковане кредитування мікро-, малих і середніх підприємств через банки. Виконавці, які відповідають оновленим умовам, зможуть подати пропозиції до Європейської Комісії відповідно до переглянутих параметрів.

Довідково:

Інвестиційна платформа для України є частиною ширшого механізму Ukraine Facility — інструменту з загальним бюджетом €50 млрд. З цієї суми на UIF передбачено €9,3 млрд, у тому числі €7,8 млрд у формі гарантій та €1,51 млрд як змішане фінансування. Основна мета UIF — активізувати інвестиції у модернізацію економіки, відбудову країни та її сталий розвиток відповідно до Плану України та політик Європейського Союзу.

Перший пакет програм у межах UIF було презентовано в червні 2024 року під час конференції в Лондоні. Загальна сума підтримки тоді становила €1,4 млрд. У березні 2025 року Європейська Комісія та Європейський інвестиційний банк підписали угоду про надання гарантій, що дозволяє спрямувати щонайменше €2 млрд на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2025 року платникам податків відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ).