Украина получит новые инвестиционные программы для возобновления и поддержки бизнеса

На заседании совета Ukraine Investment Framework в Брюсселе согласовали запуск новых инвестиционных программ для восстановления инфраструктуры Украины и поддержки малого и среднего бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

ЕС согласовал новый пакет инвестиций

18 июня в Брюсселе состоялось четвертое заседание Управляющего совета Ukraine Investment Framework (UIF) – основного механизма реализации финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Во встрече приняли участие представители Еврокомиссии, Европарламента, правительств стран ЕС и ведущих международных финансовых институций, в частности ЕИБ, ЕБРР, IFC, BGK и CEB.

По итогам заседания был согласован запуск нового пакета инвестиционных программ, охватывающих как государственный, так и частный секторы экономики Украины. Официальная презентация инициатив ожидается на конференции по восстановлению Украины (URC2025), которая состоится в Риме 10–11 июля.

О направлении средств

В рамках публичных проектов инвестиции будут направлены на важнейшие направления восстановления — социальную, муниципальную и энергетическую инфраструктуру. В частности, предусмотрены ремонт и модернизация систем водо- и теплоснабжения, совершенствование управления отходами, строительство социального жилья и внедрение проектов по энергоэффективности зданий.

В частном секторе и новые инструменты UIF открывают возможности для снижения инвестиционных рисков и привлечения капитала в масштабные проекты. Среди приоритетов – развитие возобновляемой энергетики, прямые инвестиции и поддержка стратегически важных отраслей экономики.

Одним из важных решений заседания стало продолжение конкурса заявок на опосредованное кредитование микро-, малых и средних предприятий через банки. Исполнители, отвечающие обновленным условиям, смогут подать предложения в Европейскую Комиссию в соответствии с пересмотренными параметрами.

Справка:

Инвестиционная платформа для Украины является частью более широкого механизма Ukraine Facility — инструмента с общим бюджетом €50 млрд. Из этой суммы на UIF предусмотрено €9,3 млрд, в том числе €7,8 млрд в форме гарантий и €1,51 млрд. как смешанное финансирование ЕС.

Первый пакет программ в рамках UIF был презентован в июне 2024 г. во время конференции в Лондоне. Общая сумма поддержки тогда составила €1,4 млрд. В марте 2025 года Европейская Комиссия и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение о предоставлении гарантий, позволяющее направить, по меньшей мере, €2 млрд на реализацию приоритетных проектов восстановления.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2025 года налогоплательщикам возмещено 55,5 млрд грн НДС. Это на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года. И больше такого показателя в 2023 году на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн НДС).