Государство возместило налогоплательщикам 55,5 млрд грн НДС: детали

На 1 мая 2025 года налогоплательщикам уже возмещено 55,5 млрд грн НДС. Это на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года. И больше такого показателя в 2023 году на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн НДС).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко.

Он отметил, что остаток НДС, находившийся в работе по состоянию на 1 мая, составляет 30,4 млрд грн, из них:

4,4 млрд грн – суммы НДС, по которым с 24 по 30 апреля были завершены проверки, а заявки находились на исполнении в Казначействе. После согласования сумм эти средства в течение 5 дней были возмещены плательщикам;

14,5 млрд грн — суммы НДС, по которым продолжаются камеральные проверки;

3,6 млрд грн — суммы НДС, по которым продолжаются документальные проверки;

7,7 млрд грн — суммы НДС, по которым идет согласование результатов проверок по результатам административного или судебного обжалования.

"26 млрд грн — это не о задолженности, а обычный рабочий процесс, в рамках которого четко прописано, что и когда должно быть сделано (удивительно, что паникеры об этом не знали или сознательно забыли)", — обратил внимание Кравченко.

В этом году заявленная к возмещению сумма НДС выросла до 63,5 млрд. грн. В прошлом году эта сумма была на 16 млрд меньше. В 2023 году сумма заявки была меньше на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн). Количество заявок на возмещение НДС выросло до 13 003 против 12 246 в прошлом году. В 2023 году количество заявлений составило 10 207 штук.

"Поэтому еще раз: 26 млрд гривен — это сумма, по которой продолжаются камеральные, документальные проверки или согласование результатов таких проверок. Автоматического возмещения по ней быть не может, потому что она может быть уменьшена после проверок или судебного обжалования. Так что такая сумма не является задолженностью по возмещению НДС", — пояснил глава налоговой.

В мае плательщики сами подали уточненные декларации на уменьшение суммы на 0,4 млрд. грн. Поэтому остаток, который был в начале мая, уже уменьшился.

Напомним, ГНСУ демонстрирует устойчивое перевыполнение плана поступлений в государственный бюджет. По итогам четырех месяцев 2025 года дополнительно привлечено 46,2 млрд грн сверх утвержденного Минфином плана, что составляет +13,1%.