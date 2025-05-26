Держава відшкодувала платникам податків 55,5 млрд грн ПДВ: деталі

Станом на 1 травня 2025 року платникам податків вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Державної податкової служби України Руслана Кравченкою

Він зазначив, що залишок ПДВ, який перебував у роботі станом на 1 травня, складає 30,4 млрд грн, з них:

4,4 млрд грн — суми ПДВ, за якими з 24 по 30 квітня були завершені перевірки, а заявки знаходились на виконанні в Казначействі. Після узгодження сум ці кошти протягом 5 днів було відшкодовано платникам;

14,5 млрд грн — суми ПДВ, за якими тривають камеральні перевірки;

3,6 млрд грн — суми ПДВ, за якими тривають документальні перевірки;

7,7 млрд грн — суми ПДВ, за якими триває узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження.

"26 млрд грн — це не про заборгованість, а звичайний робочий процес, у межах якого чітко прописано, що і коли має бути зроблено (дивно, що панікери про це не знали чи свідомо забули)", — звернув увагу Кравченко.

Цього року заявлена до відшкодування сума ПДВ виросла до 63,5 млрд грн. Торік ця сума була на 16 млрд менша. У 2023 році сума заявки була менша на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн). Кількість заявок на відшкодування ПДВ виросла до 13 003 проти 12 246 минулого року. У 2023 році кількість заяв склала 10 207 штук.

"Тому ще раз: 26 млрд гривень — це сума, за якою тривають камеральні, документальні перевірки або узгодження результатів таких перевірок. Автоматичного відшкодування по ній бути не може, бо вона може бути зменшена після перевірок чи судового оскарження. Тож така сума не є заборгованістю з відшкодування ПДВ", — пояснив глава податкової.

В травні платники самі подали уточнені декларації на зменшення суми на 0,4 млрд грн. Тому залишок, який був на початок травня, вже зменшився.

Нагадаємо, ДПСУ демонструє стійке перевиконання плану надходжень до державного бюджету. За підсумками чотирьох місяців 2025 року додатково залучено 46,2 млрд грн понад затверджений Мінфіном план, що становить +13,1%..