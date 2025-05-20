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В Україні зростає залишок невідшкодованих сум ПДВ платникам податків: у чому причина

податки
Фото: Freepik

На 1 травня залишок невідшкодованих сум платникам податків зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні з березнем 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Він констатує, що на жаль, фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ. 

У січні-квітні 2025 році платникам податків нараховано 55,47 млрд грн бюджетного відшкодування, з яких виплачено:

  • 11,83 млрд грн платниками режиму експортного забезпечення:
  •  4, 26 млрд грн платникам "Клубу білого бізнесу".

Разом з цим, за даними Гетманцева, залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні до березня 2025 року.

На суму росту залишку вплинуло:

  • не перерахування Казначейством платникам ПДВ 4,4 млрд грн;
  • не виконанням рішень судів, сума в оскарженні зросла до 7,7 млрд грн;
  • зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26 %(квітень 2024 р. - 16,14%).

Зауважимо, у квітні голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомляв, що з початку 2025 року бізнесу відшкодовано ПДВ на суму 42,4 млрд грн, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Світлана Манько