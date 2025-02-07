Єдині правила для всіх: новий очільник податкової обіцяє переглянути функціонування "клубу білого бізнесу"

У Державній податковій службі планують переглянути функціонування так званого “клубу білого бізнесу”, - переліку, до якого потрапляють підприємства, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні та мають податкові преференції.

Про це заявив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.

"Говорили про головне: як підтримати кожного платника податків, бізнес і разом зробити все, щоб податкова не сприймалася автоматично як ворог. Вже отримав перші позитивні відгуки щодо кардинальних змін, запроваджених нашою командою у роботі ДПС", –наголосив очільник податкової.

За його словами, насамперед йдеться про ситуацію зі скороченням кількості блокування податкових накладних та віднесенням підприємств до категорії ризикових.

"Рухаємося до системного вирішення проблем, удосконалення функціонування СМКОР, організації роботи регіональних консультаційних центрів, які б допомагали вирішити бізнесу відповідні питання", – зауважив Кравченко.

Він додав, що так на зустрічі е обговорювалося питання виконання податковою судових рішень з моменту набуття законної сили, оскільки це принципово важливо для відновлення довіри.

Йшлося також про питання функціонування так званого "клубу білого бізнесу".

"Часто чую нарікання, що бізнес не варто ділити на "білий" і "чорний". Є компанії, які можуть не дотягувати до формальних критеріїв, але при цьому справно платять податки. Тому будемо дискутувати і можливо змінювати системні підходи до формування такої бізнес спільноти. Правила для всіх єдині" – підкреслив Кравченко.

Він зазначив, що податкова продовжуватиме боротьбу з тіньовим сектором, особливо в таких сферах, як виробництво тютюну, агросектор, продаж електроніки, а також щодо виплати зарплат у конвертах.

"Робота триває і тут потрібна синергія з чесним бізнесом. Бо разом маємо створювати комфортні умови для кожного платника податків. Я відкритий до діалогу й прагну разом будувати чесні та прозорі правила роботи", – підсумував Кравченко.

"Клуб білого бізнесу" або "Територія високого рівня довіри"

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) для зручності платників податків та користувачів створила сайт — "Територія високого рівня податкової довіри".

Зауважимо, потрапляння до "Території високого рівня довіри" залежить не від обсягу сплачених податків, а від спеціального коефіцієнта, який має перевищувати середній по відповідній галузі.

Лідером за кількістю представників стала корпорація "Агропросперіс", яку заснували американці Джордж Рор та Моріс Табасінік. До переліку потрапило 35 компаній цієї корпорації.

Друге місце за кількістю – у агропромислового холдингу "Астарта", власником якого є Віктор Іванчик. У нього до списку увійшло 25 компаній.

Основна частина списку складається із середніх підприємств. Серед них – ТОВ "Промімпекс Полтава" (виробництво гумових виробів), ПП "Теплицьспецсервіс" (виробництво машин і устаткування загального призначення), ТзОВ "Зелена нива" (вирощування зернових культур).

Наразі у переліку більше 8 тисяч компаній. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині. Але до переліку потрапили компанії, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

Зауважимо, повний перелік компаній, які потрапили до "Клубу білого бізнесу", доступний на офіційному сайті ДПС.