НБУ вдвічі збільшив строки розрахунків за імпорт газу для держкомпаній

Національний банк України продовжив зі 180 до 365 днів граничні строки розрахунків за імпорт природного газу для уповноважених державних компаній. Відповідне рішення ухвалили на пропозицію Кабінету Міністрів та після консультацій із Міністерством економіки та довкілля України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу регулятора.

Нове правило діятиме для операцій, здійснених у період з 9 листопада 2026 року. Послаблення стосується виключно тих підприємств, які на 100% належать державі та на яких уряд поклав спеціальні обов'язки для забезпечення потреб населення й стабільної роботи ринку газу.

У Нацбанку пояснили, що збільшення строків оплати до одного року спрямоване на підтримку енергетичної безпеки України. Це дозволить держпідприємствам закуповувати природний газ за кордоном на вигідніших і конкурентних комерційних умовах, а також суттєво зменшить разове навантаження на внутрішній валютний ринок.

Зміни затверджено постановою Правління НБУ від 6 листопада 2026 року № 127, яка офіційно набуває чинності 7 листопада 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України затвердив третій пакет регуляторних змін для підтримки кредитування економіки в умовах погіршення безпекової ситуації. Нові правила спрямовані на розширення можливостей фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики, а також на спрощення доступу до кредитів для постраждалого від війни бізнесу.