Нові правила кредитування для ОПК та енергетики: як НБУ підтримуватиме бізнес під час війни

Національний банк України затвердив третій пакет регуляторних змін для підтримки кредитування економіки в умовах погіршення безпекової ситуації. Нові правила мають розширити можливості фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики, а також спростити доступ до кредитів для бізнесу, який постраждав через війну.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба регулятора.

Кредити для бізнесу в Україні

Пакет змін передбачає три основні нововведення:

Більше кредитування під державні контракти. НБУ підвищив із 0,3 до 0,75 коефіцієнт ліквідності застави у вигляді майнових прав на грошову виручку за договорами із суб’єктами сектору безпеки й оборони, гарантованим покупцем та оператором системи передачі електроенергії. Це дасть змогу підприємствам ОПК та енергетики залучати більші обсяги кредитів.

Нові правила застави товарів. Банки зможуть враховувати фактичну вартість товарів в обороті або переробці як заставу за кредитами строком до 18 місяців. Це має полегшити фінансування підприємств і зробити управління запасами гнучкішим.

Оцінка кредитоспроможності постраждалого бізнесу за прогнозами. Банки зможуть оцінювати здатність підприємств обслуговувати борг на основі прогнозних показників діяльності, якщо їхнє майно зазнало значних пошкоджень, було знищене або заміноване. Норма діятиме незалежно від розташування компанії та дасть змогу враховувати перспективи відновлення бізнесу.

Окремо НБУ спростив оцінку кредитних ризиків у межах державних програм підтримки кредитування. Банки зможуть зберігати групову або спрощену оцінку ризику та не розпочинати процедури управління проблемними активами в разі прострочення доходів, що підлягають частковій компенсації Національною установою розвитку.

Нагадаємо, у серпні та вересні на тлі посилення російських обстрілів критичної інфраструктури НБУ затвердив два попередні пакети регуляторних змін для підтримки кредитування економіки.

Перший був спрямований на підтримку підприємств агропромислового комплексу, а другий - на фінансування виробників продукції та місцевих громад для відновлення критично важливої інфраструктури.