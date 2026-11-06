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На Подолі два дні ремонтуватимуть Набережно-Лугову: де діятимуть обмеження

ремонт доріг
Де в Києві обмежать рух на вихідних 8–9 листопада / Depositphotos

У Києві 8 та 9 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Луговою в Подільському районі. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Де саме діятимуть обмеження руху

Ремонтні роботи виконуватимуть фахівці Подільського шляхово-експлуатаційного управління. Вони працюватимуть на ділянці вулиці Набережно-Лугової - від вулиці Оболонської до вулиці Оленівської.

На час проведення робіт рух цією частиною вулиці буде частково обмежений.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Схему ділянки, на якій проводитимуть ремонт, оприлюднила КМДА.

Фото 2 — На Подолі два дні ремонтуватимуть Набережно-Лугову: де діятимуть обмеження

Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі в напрямку житлового масиву Борщагівка. Причиною є роботи з прокладання резервної тепломережі на Теремках

Автор:
Ольга Опенько

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