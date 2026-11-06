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На Подоле два дня будут ремонтировать Набережно-Луговую: где будут действовать ограничения
В Киеве 8 и 9 ноября частично будут ограничивать движение по улице Набережно-Луговой в Подольском районе.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Где именно будут действовать ограничения движения
Ремонтные работы будут выполнять специалисты Подольского дорожно-эксплуатационного управления. Они будут работать на участке улицы Набережно-Луговой – от улицы Оболонской до улицы Оленивской.
На время проведения работ движение по этой части улицы будет частично ограничено.
В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Схему участка, на котором будут проводить ремонт, обнародовала КГГА.
Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Окружной дороге в направлении жилмассива Борщаговка. Причиной работы по прокладке резервной теплосети на Теремках.