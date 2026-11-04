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На Окружной дороге в Киеве на 10 дней ограничат движение в направлении Борщаговки

ремонт дорог
Движение от Одесской площади до Борщаговки ограничат из-за прокладки теплосети

В Киеве временно ограничат движение транспорта на Окружной дороге в направлении жилмассива Борщаговка. Причиной работы по прокладке резервной теплосети на Теремках.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Как сообщается, ограничения будут действовать ориентировочно 10 дней на участке от Одесской площади до Борщаговки.

Для проезда транспорта обустроили объездную дорогу с двумя полосами движения. Она проходит параллельно Кольцевой дороге по улице Лятошинского.

В то же время в направлении Одесской площади транспорт будет двигаться без ограничений.

Фото 2 — На Окружной дороге в Киеве на 10 дней ограничат движение в направлении Борщаговки

Зачем прокладывают резервную теплосеть

Работы на Теремках должны повысить энергостойкость столицы. Новая теплосеть будет обеспечивать резервное теплоснабжение жителей микрорайона в случае повреждения основной инфраструктуры.

Это особенно важно в условиях постоянной угрозы обстрелов и возможных повреждений объектов критической инфраструктуры в период отопления.

Водителям рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании маршрутов, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Автор:
Ольга Опенько

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