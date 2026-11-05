В России массово урезают выплаты семьям за погибших на войне: почему закончились деньги

Рост дефицита местных бюджетов в РФ принуждает региональные власти сокращать расходы на войну. Более десяти российских субъектов уже уменьшили льготы и выплаты семьям погибших солдат, поскольку федеральное правительство не компенсирует ущерб местным казнам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Регионы урезают соцпрограммы

Башкортостан, а также Саратовская, Самарская и Оренбургская области уже внесли изменения в свои программы поддержки.

К примеру, в Башкортостане компенсации семьям погибших уменьшили с 2 миллионов рублей до 100 тысяч рублей (около 1220 долларов).

Похожая ситуация наблюдается в Саратовской области, где выплаты урезали на 90% – с 1 миллиона до 100 тысяч рублей.

В Самарской области помощь в размере 1 миллиона рублей вообще упразднили для новых заявителей, объяснив это необходимостью сбалансировать местный бюджет. Белгородская область также снизила выплату с 3 миллионов до 1 миллиона рублей.

Экономика РФ испытывает давление

Эксперты отмечают, что соревнование между регионами за выплату большего за участие в войне окончательно завершилось. Поскольку война продолжается, а выплаты из центрального бюджета не перекрывают расходы, местные власти вынуждены экономить.

Финансовое состояние российских субъектов существенно ухудшилось. Если в 2022 году регионы имели совокупный профицит в 50,6 млрд рублей, то впоследствии он превратился в дефицит в 1,54 триллиона рублей. Число дефицитных регионов возросло с 49 до 73.

Специалисты объясняют, что расходы местных бюджетов росли значительно быстрее доходов. Из-за сложной ситуации с поступлениями в 2026 году регионы начали массово экономить, сокращая в первую очередь социальные расходы и бонусы за подписание новых военных контрактов.

Напомним, правительство России на треть увеличило план по сбору штрафов с населения и бизнеса, чтобы наполнить федеральный бюджет на фоне роста военных расходов до нового рекорда и ожидаемого дефицита в 157,9 млрд долларов (15 трлн рублей) за три года.