Украина и Словакия договариваются о возобновлении аварийного импорта электроэнергии

Украина и Словакия в ближайшее время планируют согласовать решение о возобновлении аварийных поставок электроэнергии, строительстве новых межгосударственных линий и расширении сотрудничества в сфере нефти и газа.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам переговоров со словацким коллегой Робертом Фицо во Львове, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы украинского правительства, словацкая сторона в ближайшее время должна вернуться с окончательным решением о возобновлении аварийных поставок.

Украина и Словакия планируют строительство новых энергетических интерконнекторов

Отдельное внимание стороны уделили развитию энергетической инфраструктуры. Украина и Словакия планируют ускорить строительство новых межгосударственных интерконнекторов и линий электропередачи напряжением 400 кВ.

Реализация этих проектов должна усилить техническую интеграцию энергосистем двух стран и создать дополнительные возможности трансграничного обмена электроэнергией.

Также Киев и Братислава разрабатывают новые проекты в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, которые предусматривают перспективу существенного увеличения объемов поставок.

Сотрудничество охватит газ, транзит и добычу ресурсов

По словам Корецкого, повестка дня двустороннего сотрудничества не ограничивается электроэнергетикой. Украина и Словакия также рассматривают возможности взаимодействия в газовой сфере, вопросы транзита, введения специальных тарифных условий и совместной добычи ресурсов.

Украинский премьер-министр подчеркнул, что команды обеих стран продолжат проработку договоренностей, после чего стороны планируют представить конкретные решения.

"Сейчас команды поработают и мы вернемся с конкретными решениями к публичности в ближайшее время. Но все практические проекты, все очень полезны, взаимовыгодны и очень актуальны", - подытожил глава украинского правительства.

Переговоры прошли во Львове в рамках встречи премьер-министров Украины и Словакии. Ожидается, что дальнейшая работа правительственных команд позволит конкретизировать параметры совместных энергетических и инфраструктурных инициатив.

Напомним, ранее CEO YASNO Сергей Коваленко предупреждал о рисках этой зимы: ключевой проблемой может стать не столько нехватка генерации, сколько повреждение сетей и невозможность передать имеющуюся электроэнергию потребителям. По его словам, продолжительность отключений будет зависеть прежде всего от того, какие именно узлы энергосистемы будут подвергаться российским атакам.