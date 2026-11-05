Газ в Европе дорожает: почему цены снова пошли вверх после двухнедельного минимума

Цена на природный газ в Европе выросла после двухнедельного минимума. Фьючерсы на месячный срок в Нидерландах увеличились на 1,6% до €89,52 за мегаватт-час. Это произошло после трехдневного падения, стершего более 15% стоимости топлива.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Смена тенденции связана с реакцией трейдеров на результаты промежуточных выборов в США и ситуацию в энергетическом секторе.

"Энергетические рынки находятся под значительным давлением после полной победы демократов на промежуточных выборах в США, поскольку растут надежды на то, что политический оползень может ускорить усилия по прекращению войны с Ираном. Однако, фундаментально, европейский газовый рынок остается напряженным", — пояснили стратеги ING Groep NV.

Состояние хранилищ и баланс поставок

Как отмечают аналитики, баланс поставок в Европу остается хрупким из-за рисков для судоходства в Ормузском проливе . Война в Иране сократила мировой экспорт сжиженного газа, оставив Европу с низкими запасами на зиму и усилив конкуренцию с Азией.

Европейские трейдеры начали активнее использовать хранилища из-за понижения температуры воздуха и сокращения производства ветровой и солнечной энергии. Уровень заполнения хранилищ в Европейском Союзе упал до 74% по сравнению с пятилетним средним показателем в 90%. В Германии этот показатель составляет менее 61%.

Дополнительное давление создают ограниченные поставки по норвежским трубопроводам из-за незапланированных перебоев. Аналитики компании ICIS прогнозируют сохранение волатильности, а восстановление стабильных потоков через Ормузский пролив ожидают не раньше конца первого квартала.

Напомним, цена на природный газ в Европе 26 октября впервые с 2022 года превысила 97 евро за мегаватт-час из-за угрозы поставок и напряженности на Ближнем Востоке.