Цена на газ в Европе впервые за четыре года превысила 97 евро, а запасы упали до минимума

Цены на природный газ в Европе 26 октября впервые с 2022 года превысили 97 евро за мегаватт-час из-за угрозы поставок и напряженности на Ближнем Востоке. Ситуацию усложняет то, что европейские хранилища заполнены только на 75% — это самый низкий показатель для этого времени года за последние 17 лет.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Почему газ дорожает

В понедельник цена европейских фьючерсов выросла на 4%, а впоследствии частично отыграла повышение. Трейдеры ожидают похолодания и увеличения спроса на отопление. В то же время, мировые поставки остаются ограниченными, а Европа конкурирует за сжиженный природный газ (СПГ) с покупателями в Азии.

Дополнительное давление создает отставание импорта СПГ от прошлогодних показателей и перебои со снабжением в Норвегии.

Аналитики считают, что после сокращения российских трубопроводных поставок в 2022 году Европа стала больше зависеть от импорта СПГ. Поэтому перебои на мировом рынке сильнее влияют на цены в регионе .

Запасы газа - на самом низком уровне

Газохранилища Евросоюза заполнены примерно на 75% - это самый низкий сезонный показатель с начала наблюдений в 2009 году. В частности в Германии уровень запасов несколько превышает 61%.

В октябре импорт СПГ в Европу отставал от прошлогоднего уровня, хотя обычно в этот период поставки растут.

Как это повлияет на цены

По данным специалистов рынка, рост стоимости газа может усугубить инфляцию и увеличить расходы предприятий и домохозяйств. В норвежской аналитической компании Rystad Energy считают, что расходы Европы на СПГ в этом году могут вырасти как минимум на $12 млрд, или на 18%, несмотря на сокращение закупок.

"Цены могут испытать новые максимумы, возможно, возрасти до 100 евро, если ситуация на Ближнем Востоке не покажет признаков улучшения в преддверии промежуточных выборов в США", — заявил директор по вопросам газа и СПГ в Европе в Wood Mackenzie Том Маржец-Мансер .

Ранее сообщалось, что к началу зимы газовые хранилища Европы могут быть заполнены лишь на 75–78% — примерно на 10 процентных пунктов меньше среднего показателя за пять лет. Из-за дефицита запасов и перебоев с поставкой газ в Европе может оставаться дорогим по меньшей мере до 2027 года.