Европа входит в зиму с рекордно низкими запасами газа: к чему готовиться потребителям

К началу зимы газовые хранилища Европы могут быть заполнены только на 75–78% — примерно на 10 процентных пунктов меньше среднего показателя за пять лет. Из-за дефицита запасов и перебоев с поставкой газ в Европе может оставаться дорогим по меньшей мере до 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Уровень заполнения хранилищ

По данным аналитиков, даже при средней зимней погоде запасы в северо-западной Европе могут сократиться еще на 20% к началу апреля. Обычно газохранилища обеспечивают 25–30% потребляемого в ЕС газа в зимний период. При суровой зиме уровень заполненности европейских хранилищ может упасть до критических 10–15%.

Цены для потребителей и промышленности

Последствия роста оптовых цен на газ потребители ощутят преимущественно в 2027 году из-за продолжительности действующих розничных контрактов. В Германии тарифы для новых клиентов уже выросли на 55% - с 8 евроцентов ($0,09) до 12,4 евроцента ($0,14) за киловатт-час.

"Учитывая текущие рыночные цены, рост на 10–20% реалистичен", — заявил представитель немецкого онлайн-сервиса сравнения цен и поиска выгодных тарифов. Verivox.

В Великобритании предельная цена электроэнергии для домохозяйств может вырасти еще на 16% в январе. Промышленный сектор также остается под давлением, ведь цены на газ в ЕС остаются втрое выше, чем в США. Возможен скачок оптовой стоимости выше €100 ($109) за мегаватт-час (МВт·ч), что на 25% превышает текущие уровни.

Причины кризиса и прогнозы аналитиков

Главной причиной кризиса стал рост эталонных цен на газ более 150% из-за конфликта между США и Ираном. Перебои в Ормузском проливе заблокировали около 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ. Утрата ближневосточного ресурса обострила конкуренцию за спотовые грузы между Европой и Азией.

"Мы затруднительны не только этой зимой, но и рискуем быть затруднительными следующим летом", - отметил аналитик LSEG Юрий Онишкив.

Эксперты отмечают, что дополнительное давление на поставки будет оказывать полное запрещение ЕС на импорт российского СПГ с января 2027 года. Аналитики Rabobank сохраняют прогноз средней цены на 2027 год на уровне около €45 ($49) за МВт·час. Полная нормализация газового рынка Европы к доконфликтным показателям ожидается не раньше 2028 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюзу этой зимой грозит острый дефицит голубого топлива, который по масштабам эквивалентен энергии, используемой 12 миллионами домохозяйств.