Європа входить у зиму з рекордно низькими запасами газу: до чого готуватися споживачам

До початку зими газові сховища Європи можуть бути заповнені лише на 75–78% — приблизно на 10 відсоткових пунктів менше за середній показник за п'ять років. Через дефіцит запасів і перебої з постачанням газ у Європі може залишатися дорогим щонайменше до 2027 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Рівень заповнення сховищ

За даними аналітиків, навіть за умови середньої зимової погоди запаси в північно-західній Європі можуть скоротитися ще на 20% до початку квітня. Зазвичай газосховища забезпечують 25–30% газу, який споживається в ЄС у зимовий період. У разі суворої зими рівень заповненості європейських сховищ може впасти до критичних 10–15%.

Ціни для споживачів та промисловості

Наслідки зростання оптових цін на газ споживачі відчують переважно у 2027 році через тривалість чинних роздрібних контрактів. У Німеччині тарифи для нових клієнтів вже зросли на 55% — з 8 євроцентів ($0,09) до 12,4 євроцента ($0,14) за кіловат-годину.

"Враховуючи поточні ринкові ціни, зростання на 10–20% є реалістичним", — заявив речник німецького онлайн-сервісу порівняння цін та пошуку вигідних тарифів Verivox.

У Великій Британії гранична ціна на електроенергію для домогосподарств може зрости ще на 16% у січні. Промисловий сектор також залишається під тиском, адже ціни на газ в ЄС залишаються втричі вищими, ніж у США. Наразі можливий стрибок оптової вартості вище €100 ($109) за мегават-годину (МВт·год), що на 25% перевищує поточні рівні.

Причини кризи та прогнози аналітиків

Головною причиною кризи стало зростання еталонних цін на газ понад 150% через конфлікт між США та Іраном. Перебої в Ормузькій протоці заблокували майже 20% світового експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) з Катару та ОАЕ. Втрата близькосхідного ресурсу загострила конкуренцію за спотові вантажі між Європою та Азією.

"Ми скрутні не лише цієї зими, але й ризикуємо бути скрутними наступного літа", — зауважив аналітик LSEG Юрій Онишків.

Експерти зазначають, що додатковий тиск на постачання чинитиме повна заборона ЄС на імпорт російського ЗПГ з січня 2027 року. Аналітики Rabobank зберігають прогноз середньої ціни на 2027 рік на рівні близько €45 ($49) за МВт·год. Повна нормалізація газового ринку Європи до доконфліктних показників очікується не раніше 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Євросоюзу цієї зими загрожує гострий дефіцит блакитного палива, який за масштабами еквівалентний енергії, що використовується 12 мільйонами домогосподарств.