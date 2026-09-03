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Європі бракує газу перед зимою: де найгірша ситуація та який об’єм потрібно закачати

газопровід
Європа входить в осінь із рекордно низькими запасами газу / Depositphotos

Газові сховища ЄС станом на 31 серпня 2026 року були заповнені в середньому на 65% проти 82% у середньому за останні 5 років. Для досягнення мінімальної цілі у 75% країнам потрібно ще понад 100 ТВт·год газу.

Як пише Dilo,про це повідомляє Bloomberg.

Які запаси мають країни ЄС

Рівень заповнення сховищ у найбільших країнах ЄС відрізняється. Показники за країнами розподілилися наступним чином:

  • Італія — 83% (при нормі 88%); 
  • Франція — 71% (при нормі 88%); 
  • Німеччина — 53% (при нормі 81%); 
  • Нідерланди — 47% (при нормі 75%).

Найбільше відставання від середнього рівня — у Німеччині та Нідерландах: по 28 процентних пунктів. В Італії різниця становить лише 5 процентних пунктів.

Що може статися з цінами

За розрахунками Bloomberg, понад 100 ТВт·год газу, необхідного Європі для досягнення рівня заповнення 75%, за поточними цінами коштує понад €7 млрд.

Аналітики Goldman Sachs, Rystad Energy та Morningstar допускають, що за недостатніх запасів і високого попиту взимку ціна газу може перевищити €100 за МВт·год.

На думку фахівців ринку, на ситуацію впливатиме погода. Холодна зима збільшить попит на газ, а додаткову конкуренцію за скраплений природний газ можуть створити закупівлі з боку країн Азії.

"Потенціал для глобальної "боротьби за паливо" існує, особливо в холоднішу зиму", — сказав Го Катаяма, головний аналітик СПГ у Kpler.

За оцінкою Oxford Economics, подорожчання газу може вплинути на інфляцію та витрати споживачів і промисловості. Європейські країни після газової кризи 2022 року почали формувати запаси перед зимою. Водночас високі ціни та перебої з постачанням СПГ ускладнили їхнє поповнення.

Низькі запаси можуть спровокувати черговий виток інфляції. Провідний економіст Oxford Economics Даніель Карл зазначив, що моделі вказують на можливість зростання інфляції понад 6%, що майже вдвічі перевищує поточний рівень. Додатковим чинником у січні стане заборона ЄС на російський ЗПГ, який покривав близько 5% потреб блоку.

Раніше повідомлялося, що природний газ перетворився на головну проблему для європейських трейдерів облігаціями, обігнавши за ступенем ризику нафту. Виснаження запасів ключового палива створює реальну загрозу нового стрибка інфляції в регіоні.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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