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У Києві популярна мережа ресторанів закрила майже половину закладів: що сталося
Мережа сімейних ресторанів Pesto Cafe з 3 вересня 2026 року тимчасово призупинила роботу семи з 20 своїх закладів у Києві та Київській області. Головними причинами такого рішення стали часті повітряні тривоги та загальна складна безпекова ситуація в регіоні.
Як пише Dilo, про це компанія офіційно повідомила на своїй сторінці в Instagram.
У компанії підкреслили, що закриття є вимушеним та тимчасовим кроком.
"На жаль, через постійні повітряні тривоги та складну безпекову ситуацію деякі наші ресторани з 3 вереснятимчасово призупиняють свою роботу", - йдеться у повідомленні Pesto Cafe.
Адреси закладів, що призупинили роботу
- Epiland (вул. Полярна, 20-Д, Київ);
- Epiland (Одеське шосе, 8, Чабани);
- ТРЦ Retroville (просп. Європейського Союзу, 47);
- ТРЦ Blockbuster (просп. Степана Бандери, 34-В);
- ТРЦ Lavina Mall (вул. Берковецька, 6-Д);
- ТЦ Gorodok Gallery (просп. Степана Бандери, 23);
- ТРЦ Respublika Park (Кільцева дорога, 1).
Водночас 13 інших ресторанів Pesto Cafe продовжують функціонувати у звичайному режимі.
У керівництві мережі наголосили, що сприймають це рішення як тимчасову паузу та розраховують відновити повноцінну роботу всіх зачинених локацій одразу після стабілізації безпекової ситуації.
Які ще заклади закрилися у Києві
Наприкінці січня закрилося грецьке кафе "Чайка" на Бессарабці (Mimosa Group) через зростання витрат.
Харківська мережа кондитерських Krendel повністю згорнула свою присутність у столиці і закрила за січень-лютий усі три точки в центрі (на Володимирській, Шота Руставелі та Хрещатику).
На початку лютого зачинилося культове кафе "Друзі" на Подолі, яке працювало з 2012 року.
Через перебої з електроенергією під час морозів та тривоги припинив роботу ресторан Duck, Please у Smart Plaza Polytech.
Також завершили роботу Tbiliso на Русанівці та Konteyner Bar на Великій Васильківській.
Нагадаємо, мережа ресторанів Gastro Family може закрити кілька закладів. Зараз мережа об'єднує 60 закладів в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах. До GastroFamily входять заклади під брендами MUSHLYA, Oxota na Ovets, "Остання Барикада", "Канапа", BPSH, Dogs&Burgers та інші.