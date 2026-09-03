У Києві популярна мережа ресторанів закрила майже половину закладів: що сталося

Мережа сімейних ресторанів Pesto Cafe з 3 вересня 2026 року тимчасово призупинила роботу семи з 20 своїх закладів у Києві та Київській області. Головними причинами такого рішення стали часті повітряні тривоги та загальна складна безпекова ситуація в регіоні.

Як пише Dilo, про це компанія офіційно повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У компанії підкреслили, що закриття є вимушеним та тимчасовим кроком.

"На жаль, через постійні повітряні тривоги та складну безпекову ситуацію деякі наші ресторани з 3 вереснятимчасово призупиняють свою роботу", - йдеться у повідомленні Pesto Cafe.

Адреси закладів, що призупинили роботу

Epiland (вул. Полярна, 20-Д, Київ);

Epiland (Одеське шосе, 8, Чабани);

ТРЦ Retroville (просп. Європейського Союзу, 47);

ТРЦ Blockbuster (просп. Степана Бандери, 34-В);

ТРЦ Lavina Mall (вул. Берковецька, 6-Д);

ТЦ Gorodok Gallery (просп. Степана Бандери, 23);

ТРЦ Respublika Park (Кільцева дорога, 1).

Водночас 13 інших ресторанів Pesto Cafe продовжують функціонувати у звичайному режимі.

У керівництві мережі наголосили, що сприймають це рішення як тимчасову паузу та розраховують відновити повноцінну роботу всіх зачинених локацій одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Які ще заклади закрилися у Києві

Наприкінці січня закрилося грецьке кафе "Чайка" на Бессарабці (Mimosa Group) через зростання витрат.

Харківська мережа кондитерських Krendel повністю згорнула свою присутність у столиці і закрила за січень-лютий усі три точки в центрі (на Володимирській, Шота Руставелі та Хрещатику).

На початку лютого зачинилося культове кафе "Друзі" на Подолі, яке працювало з 2012 року.

Через перебої з електроенергією під час морозів та тривоги припинив роботу ресторан Duck, Please у Smart Plaza Polytech.

Також завершили роботу Tbiliso на Русанівці та Konteyner Bar на Великій Васильківській.

Нагадаємо, мережа ресторанів Gastro Family може закрити кілька закладів. Зараз мережа об'єднує 60 закладів в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах. До GastroFamily входять заклади під брендами MUSHLYA, Oxota na Ovets, "Остання Барикада", "Канапа", BPSH, Dogs&Burgers та інші.