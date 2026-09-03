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В Киеве популярная сеть ресторанов закрыла почти половину заведений: что произошло
Сеть семейных ресторанов Pesto Cafe с 3 сентября 2026 г. временно приостановила работу семи из 20 своих заведений в Киеве и Киевской области. Главными причинами такого решения стали частые воздушные тревоги и общая сложная ситуация в регионе.
Как пишет Dilo, об этом компания официально сообщила на своей странице в Instagram.
В компании подчеркнули, что закрытие является вынужденным и временным шагом.
"К сожалению, из-за постоянных воздушных тревог и сложной ситуации безопасности некоторые наши рестораны с 3 сентября временно приостанавливают свою работу", - говорится в сообщении Pesto Cafe.
Адреса заведений, приостановивших работу
- Epiland (ул. Полярная, 20-Д, Киев);
- Epiland (Одесское шоссе, 8, Чабаны);
- ТРЦ Retroville (просп. Европейского Союза, 47);
- ТРЦ Blockbuster (просп. Степана Бандеры, 34-В);
- ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6-Д);
- ТЦ Gorodok Gallery (просп. Степана Бандеры, 23);
- ТРЦ Respublika Park (Кольцевая дорога, 1).
В то же время 13 других ресторанов Pesto Cafe продолжают работать в обычном режиме.
В руководстве сети подчеркнули, что воспринимают это решение как временную паузу и рассчитывают возобновить полноценную работу всех закрытых локаций сразу после стабилизации ситуации безопасности.
Какие еще заведения закрылись в Киеве
В конце января закрылось греческое кафе "Чайка" на Бессарабке (Mimosa Group) из-за роста расходов.
Харьковская сеть кондитерских Krendel полностью свернула свое присутствие в столице и закрыла за январь-февраль все три точки в центре (на Владимирской, Шота Руставели и Крещатике).
В начале февраля закрылось культовое кафе "Друзья" на Подоле, работавшее с 2012 года.
Из-за перебоев с электроэнергией во время морозов и тревоги прекратил работу ресторан Duck, Please в Smart Plaza Polytech.
Также завершили работу Tbiliso на Русановке и Konteyner Bar на Большой Васильковской.
Напомним, сеть ресторанов Gastro Family может закрыть несколько заведений. В настоящее время сеть объединяет 60 заведений в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и других городах. В GastroFamily входят заведения под брендами MUSHLYA, Oxota na Ovets, "Последняя Баррикада", "Канапа", BPSH, Dogs&Burgers и другие.