В Киеве популярная сеть ресторанов закрыла почти половину заведений: что произошло

Сеть семейных ресторанов Pesto Cafe с 3 сентября 2026 г. временно приостановила работу семи из 20 своих заведений в Киеве и Киевской области. Главными причинами такого решения стали частые воздушные тревоги и общая сложная ситуация в регионе.

Как пишет Dilo, об этом компания официально сообщила на своей странице в Instagram.

В компании подчеркнули, что закрытие является вынужденным и временным шагом.

"К сожалению, из-за постоянных воздушных тревог и сложной ситуации безопасности некоторые наши рестораны с 3 сентября временно приостанавливают свою работу", - говорится в сообщении Pesto Cafe.

Адреса заведений, приостановивших работу

Epiland (ул. Полярная, 20-Д, Киев);

Epiland (Одесское шоссе, 8, Чабаны);

ТРЦ Retroville (просп. Европейского Союза, 47);

ТРЦ Blockbuster (просп. Степана Бандеры, 34-В);

ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6-Д);

ТЦ Gorodok Gallery (просп. Степана Бандеры, 23);

ТРЦ Respublika Park (Кольцевая дорога, 1).

В то же время 13 других ресторанов Pesto Cafe продолжают работать в обычном режиме.

В руководстве сети подчеркнули, что воспринимают это решение как временную паузу и рассчитывают возобновить полноценную работу всех закрытых локаций сразу после стабилизации ситуации безопасности.

Какие еще заведения закрылись в Киеве

В конце января закрылось греческое кафе "Чайка" на Бессарабке (Mimosa Group) из-за роста расходов.

Харьковская сеть кондитерских Krendel полностью свернула свое присутствие в столице и закрыла за январь-февраль все три точки в центре (на Владимирской, Шота Руставели и Крещатике).

В начале февраля закрылось культовое кафе "Друзья" на Подоле, работавшее с 2012 года.

Из-за перебоев с электроэнергией во время морозов и тревоги прекратил работу ресторан Duck, Please в Smart Plaza Polytech.

Также завершили работу Tbiliso на Русановке и Konteyner Bar на Большой Васильковской.

Напомним, сеть ресторанов Gastro Family может закрыть несколько заведений. В настоящее время сеть объединяет 60 заведений в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и других городах. В GastroFamily входят заведения под брендами MUSHLYA, Oxota na Ovets, "Последняя Баррикада", "Канапа", BPSH, Dogs&Burgers и другие.