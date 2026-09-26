Украине нужно дополнительно $27 млрд на оборону в этом году

Украине необходимо привлечь дополнительные $27 млрд для финансирования оборонных нужд до конца 2026 года. Часть средств планируется обеспечить за счет внутреннего перераспределения бюджета, а также привлечь поддержку ЕС и других международных партнеров.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

$27 млрд на оборону Украины

По его словам, часть средств необходима уже сейчас для предоплаты оборонных поставок, которые должны поступить в первом квартале 2027 года.

Часть необходимой суммы планируется обеспечить за счет внутренних ресурсов путем перераспределения средств в рамках действующих бюджетных программ. Соответствующая задача поставлена Министерству финансов.

Еще одним источником финансирования должна стать международная поддержка. По словам Премьер-министра, Украина рассчитывает на помощь ЕС, а также ведет переговоры со странами НАТО и другими партнерами на уровне оборонных ведомств.

Параллельно правительство работает над разблокировкой внешнего финансирования, связанного с исполнением договоренностей с международными партнерами. Для этого необходимо принять ряд законов и решений в рамках плана, представленного правительством.

Корецкий отметил, что правительство каждый день координирует этот вопрос с Верховной Радой.

Напомним, Норвегия планирует сохранить поддержку Украины в 2027 году на уровне 85 млрд норвежских крон - около $9 млрд. Большая часть средств должна быть направлена на военную помощь, одним из главных приоритетов станет противовоздушная оборона.