UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Наличный курс:

USD

44,93

44,80

EUR

51,69

51,42

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Украине нужно дополнительно $27 млрд на оборону в этом году

Доллары
Глобальный госдолг достигнет 100% мирового ВВП в 2029 году / Depositphotos

Украине необходимо привлечь дополнительные $27 млрд для финансирования оборонных нужд до конца 2026 года. Часть средств планируется обеспечить за счет внутреннего перераспределения бюджета, а также привлечь поддержку ЕС и других международных партнеров.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

$27 млрд на оборону Украины

По его словам, часть средств необходима уже сейчас для предоплаты оборонных поставок, которые должны поступить в первом квартале 2027 года.

Часть необходимой суммы планируется обеспечить за счет внутренних ресурсов путем перераспределения средств в рамках действующих бюджетных программ. Соответствующая задача поставлена Министерству финансов.

Еще одним источником финансирования должна стать международная поддержка. По словам Премьер-министра, Украина рассчитывает на помощь ЕС, а также ведет переговоры со странами НАТО и другими партнерами на уровне оборонных ведомств.

Параллельно правительство работает над разблокировкой внешнего финансирования, связанного с исполнением договоренностей с международными партнерами. Для этого необходимо принять ряд законов и решений в рамках плана, представленного правительством.

Корецкий отметил, что правительство каждый день координирует этот вопрос с Верховной Радой.

Фото 2 — Украине нужно дополнительно $27 млрд на оборону в этом году

Напомним, Норвегия планирует сохранить поддержку Украины в 2027 году на уровне 85 млрд норвежских крон - около $9 млрд. Большая часть средств должна быть направлена на военную помощь, одним из главных приоритетов станет противовоздушная оборона.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности