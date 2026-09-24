Норвегія виділить Україні близько $9 млрд: пріоритетом стане ППО

Норвегія планує зберегти підтримку України у 2027 році на рівні 85 млрд норвезьких крон — близько $9 млрд. Більшу частину коштів мають спрямувати на військову допомогу, одним із головних пріоритетів стане протиповітряна оборона.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення уряду Норвегії.

Про подальшу підтримку України прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив після зустрічі 23 вересня з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Фінляндії Александером Стуббом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Сторони обговорили посилення російських ракетних і дронових атак, західну підтримку України та перспективи повного або часткового припинення вогню.

Стьоре зазначив, що російські удари дедалі сильніше впливають на українську інфраструктуру, енергопостачання та експорт зерна.

У 2027 році уряд Норвегії планує зберегти фінансування України на рівні 85 млрд крон. Основна частина цієї суми має піти на військову підтримку, зокрема посилення ППО. Також кошти передбачені на гуманітарні потреби та захист енергопостачання.

Допомогу надаватимуть у межах програми підтримки України імені Нансена, яку Норвегія координує з ЄС та іншими європейськими партнерами.

Нагадаємо, ще у серпні уряд Норвегії запропонував зберегти 85 млрд крон підтримки України у 2027 році — на рівні фінансування, передбаченого на 2026 рік.