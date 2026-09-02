Норвегія заарештувала російське судно на вимогу "Нафтогазу" через борг у $4,2 млрд

За клопотанням Групи “Нафтогаз” у Норвегії наклали арешт на російське судно "Професор Молчанов". Захід спрямований на примусове виконання рішення міжнародного арбітражу щодо стягнення з РФ компенсації за захоплені активи в анексованому Криму.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

Рішення ухвалив Окружний суд Нур-Трумс і Сенья 31 серпня 2026 року. Арешт має забезпечити виплату близько $4,22 млрд компенсації, а також нарахованих відсотків і судових витрат за незаконну експропріацію майна компаній Групи на півострові.

Де заблоковано судно та позиція "Нафтогазу"

Відповідно до судової ухвали, судну "Професор Молчанов", яке належить Російській Федерації та використовується для комерційних експедиційних рейсів, заборонено залишати порт Баренцбург на архіпелазі Свальбард (Шпіцберген).

Як зазначив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко, компанія розглядає цей крок як важливу складову відновлення справедливості та планує продовжувати розшук активів РФ у різних юрисдикціях світу до повного погашення присудженого боргу.

Нагадаємо, раніше у Швеції заарештували судно CAFFA за незаконне вивезення українського зерна. Шведський суд ухвалив це рішення за запитом української сторони щодо судна, залученого до систематичного вивезення продукції з окупованих територій через закриті морські порти.