RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,46

--0,07

EUR

51,54

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,83

44,72

EUR

52,00

51,83

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Норвегія заарештувала російське судно на вимогу "Нафтогазу" через борг у $4,2 млрд

Судно "Професор Молчанов"
Норвегія заарештувала російське судно на вимогу Нафтогазу через борг у $4,2 млрд

За клопотанням Групи “Нафтогаз” у Норвегії наклали арешт на російське судно "Професор Молчанов". Захід спрямований на примусове виконання рішення міжнародного арбітражу щодо стягнення з РФ компенсації за захоплені активи в анексованому Криму.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

Рішення ухвалив Окружний суд Нур-Трумс і Сенья 31 серпня 2026 року. Арешт має забезпечити виплату близько $4,22 млрд компенсації, а також нарахованих відсотків і судових витрат за незаконну експропріацію майна компаній Групи на півострові.

Де заблоковано судно та позиція "Нафтогазу"

Відповідно до судової ухвали, судну "Професор Молчанов", яке належить Російській Федерації та використовується для комерційних експедиційних рейсів, заборонено залишати порт Баренцбург на архіпелазі Свальбард (Шпіцберген).

Як зазначив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко, компанія розглядає цей крок як важливу складову відновлення справедливості та планує продовжувати розшук активів РФ у різних юрисдикціях світу до повного погашення присудженого боргу.

Нагадаємо, раніше у Швеції заарештували судно CAFFA за незаконне вивезення українського зерна. Шведський суд ухвалив це рішення за запитом української сторони щодо судна, залученого до систематичного вивезення продукції з окупованих територій через закриті морські порти.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності