Норвегия арестовала российское судно по требованию "Нафтогаза" из-за долга в $4,2 млрд

По ходатайству Группы "Нефтегаз" в Норвегии наложили арест на российское судно "Профессор Молчанов". Мероприятие направлено на принудительное исполнение решения международного арбитража по взысканию с РФ компенсации за захваченные активы в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Решение приняло Окружной суд Нур-Трумс и Сенья 31 августа 2026 года. Арест должен обеспечить выплату около $4,22 млрд. компенсации, а также начисленных процентов и судебных расходов за незаконную экспроприацию имущества компаний Группы на полуострове.

Где заблокировано судно и позиция "Нефтегаза"

Согласно судебному определению, судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Российской Федерации и используемое для коммерческих экспедиционных рейсов, запрещено покидать порт Баренцбург на архипелаге Свальбард (Шпицберген).

Как отметил исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко, компания рассматривает этот шаг как важную составляющую восстановления справедливости и планирует продолжать розыск активов РФ в различных юрисдикциях мира до полного погашения присужденного долга.

Напомним, ранее в Швеции был арестован судно CAFFA за незаконный вывоз украинского зерна. Шведский суд принял это решение по запросу украинской стороны относительно судна, вовлеченного в систематический вывоз продукции с оккупированных территорий через закрытые морские порты.