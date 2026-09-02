Расходы на дата-центры искусственного интеллекта достигнут рекордных $32 трлн к 2050 году

Совокупные глобальные инвестиции в строительство и обновление дата-центров к 2050 году достигнут 31,6 триллиона долларов для удовлетворения растущего спроса на технологии искусственного интеллекта. В случае ускорения внедрения ИИ затраты за следующие два с половиной десятилетия могут составить $50 трлн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По масштабам этот бум омрачает исторические инфраструктурные проекты, такие как развитие железных дорог, электрификация или развертывание интернета. Для сравнения: годовой ВВП Соединенных Штатов составляет около $30 трлн.

Куда направят триллионные инвестиции

Согласно прогнозу, ежегодные мировые расходы возрастут с $800 млрд в 2026 году до $1,1 трлн в 2030 году и $1,8 трлн к середине века:

Региональное распределение: почти половину всех средств – $15,1 трлн – привлекут Соединенные Штаты Америки. Азиатско-Тихоокеанский регион аккумулирует $8,2 трлн, Европа - $5,6 трлн, Ближний Восток - $1,1 трлн, а Африка - $255 млрд. Значительную долю роста обеспечат рынки Китая и Индии;

Структура затрат: в отличие от традиционных инфраструктурных циклов, львиная доля финансирования пойдет не на землю или строительство, а на регулярную замену «железа» (чипов компаний типа Nvidia, серверов и сетевого оборудования), цикл обновления которых повторяется каждые четыре-шесть лет;

Ключевые риски и вызовы: главным фактором размещения объектов станет доступность масштабируемой и безуглеродной электроэнергии. В то же время, растет сопротивление общественности — только за первые три месяца года из-за протестов заблокировали или отложили 75 проектов стоимостью $130 млрд. Кроме того, перебои в цепях поставок полупроводников могут сократить прогнозируемый объем вложений на 20%.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа выделяет €10 млрд на строительство семи гиг-фабрик искусственного интеллекта. Европейская комиссия профинансирует создание масштабной инфраструктуры для ИИ по всему блоку, чтобы сократить технологическое отставание от США и Китая.