Общий контроль на границе: Украина и Польша обсудили новые пункты пропуска

Украина и Польша обсудили совместные меры по поддержанию стабильной работы пунктов пропуска, в частности, реагирования на воздушные угрозы, расширению сети общих пунктов пропуска и организации безопасного оформления железнодорожных перевозок.

Как пишет Dilo, об этом информирует первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач.

Что изменится на границе Украины и Польши

На пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" представители Министерства развития общин и территорий Украины провели встречу с руководством польских воеводств, представителями польских министерств внутренних дел и финансов, а также пограничных и таможенных служб обеих стран.

Стороны обсудили совместные шаги по поддержке пропускной способности пунктов пропуска и бесперебойной работы украинско-польской границы.

Отдельное внимание было уделено алгоритмам действий в случае воздушной угрозы или атаки вблизи пунктов пропуска. Речь идет об оперативном обмене информацией, эвакуации людей, временном прекращении оформления и быстром возобновлении работы после завершения угрозы.

Также Украина и Польша рассмотрели возможность увеличения количества общих пунктов пропуска, где украинские и польские пограничники и таможенники осуществляют контроль в одном месте.

По словам Деркача, такой формат уже много лет работает на украино-польской границе. В настоящее время между странами действуют пять общих пунктов пропуска. Аналогичный подход применяется на границе Украины с Молдовой.

Для дальнейшего развития совместного контроля необходимо продвинуться по вопросу Соглашения между Украиной и Польшей о совместном контроле. Документ должен создать правовые условия для работы украинских служб на польской территории, что приобретает дополнительное значение с учетом ситуации безопасности.

Отдельно участники встречи обсудили работу железнодорожных пунктов пропуска. По словам Деркача, оформление поездов необходимо организовать таким образом, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, грузов, локомотивных бригад и подвижного состава и не создавать дополнительных задержек для железнодорожного сообщения.

Напомним, Украина ведет переговоры с соседними государствами о возможности переноса пограничных пунктов пропуска на их территорию из-за систематических обстрелов со стороны России.